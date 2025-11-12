Turkcell Genel Müdürü Koç, Google Cloud ile yapılan stratejik işbirliğinin detaylarını anlattı

​​​​​​​Ali Taha Koç, Google Cloud ile yaptıkları işbirliğinin detaylarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkcell ile Google Cloud'un çok önemli bir anlaşmaya imza attığını belirterek, Türkiye'nin dijital dönüşümü için tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Turkcell ve Google Cloud'un Türkiye'ye ilk defa hiper ölçekli bir veri merkezi getirme konusunda anlaşmaya vardığının altını çizen Koç, 2016 yılından bu zamana kadar 540 milyon avroluk yatırımla 50 megavatlık veri merkezi yatırımı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Koç, "Burada barındırma hizmeti veriyoruz ama bundan sonra bir üst seviyeye çıkarak dünyada en son teknoloji olan hiper ölçekli bir veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını Türkiye'ye getiriyoruz. Turkcell olarak bizim 1 milyar dolarlık yatırımımız ve Google'ın yapacağı yatırımlarla beraber Türkiye'ye gelmiş en büyük bilişim altyapısı yatırımı olarak görebiliriz." diye konuştu.

- "Artık gençler ve girişimler yapay zeka çağını yakalayabilecek"

Ali Taha Koç, bu yatırımla beraber 2028 ve 2029'dan itibaren yani veri merkezleri açıldıktan sonra artık gençlerin ve girişimlerin yapay zeka çağını yakalayabileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşmanın Türkiye'nin ve ülkemizin itibarı anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Turkcell olarak dünyanın en büyük devlerinden Google Cloud ile bir anlaşma yapabilmek ve Türkiye topraklarına bu hiper ölçekli veri merkezini getirmek bizim için çok büyük bir başarı. Bu altyapıyla beraber yakın bir gelecekte veri merkezi işinin Türkiye'de 5 milyar dolarlık ekonomik değer üreteceğini düşünüyoruz."

Koç, girişimcilerin, Turkcell'in bu veri merkezi ve bulut bilişim altyapısına vereceği hizmetlerle yapay zekayı kullanmaya başlayacağını ifade ederek, "Özellikle de fikirden ürüne geçen süreçte daha fazla ürünler geliştirebilecekler ve inşallah bu altyapıyı kullanan şirketlerimiz yeni 'unicorn'lar ve Turcorn'lar çıkaracak ve ülkemizin parlak geleceği için önemli katkıları olacak." diye konuştu.