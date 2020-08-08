Facebook’un ardından Twitter da hükümetler tarafından kontrol edilen medya hesaplarına uyarılar koymaya başladı. Bu hesaplar, masa ve mikrofon sembolüyle fark edilir kılınıyor.

Sosyal paylaşım ağı Facebook’un ardından Twitter da hükümet organlarının hesapları ile hükümetlerin kontrolündeki medya hesaplarına bunu belirgin kılan uyarılar koyacağını açıkladı. Şirket, hükümetlerin finanse ettiği ve içeriği hükümetlerin etkisiyle belirlenen yayın kuruluşlarının Twitter tarafından tavsiye edilen hesap veya içeriklerde de yer almayacağını duyurdu.

Twitter’ın açıklamasına göre, ilk aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) resmi hesaplarında uyarı yer alacak. Bu ülkelerde hükümet organları tarafından kullanılan hesaplar minik bir bayrak sembolüyle tanınır kılınacak. Hükümetlerin kontrolündeki medya organlarına ait hesaplar da bir masa ve mikrofon sembolüyle vurgulanacak.

Uygulama, öncelikle hükümet organlarına bağlı diplomatik ve jeopolitik hedefler güden hesapları kapsıyor. Uygulamaya hükümet kontrollü medya kuruluşlarının yöneticileri veya tanınmış simalarının da dahil edilmesi planlanıyor.

‘PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIYORLAR’ İDDİASI

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bağımsız medya kuruluşlarından farklı olarak devletler, kendine bağlı medya organlarını propaganda aracı olarak görmekte ve siyasi hedeflerine hizmet edecek şekilde kullanmaktadır” denildi. Şirket, kullanıcıların karşı karşıya kaldıkları hesapların doğrudan veya dolaylı şekilde bir hükümet organıyla bağlantısı olup olmadığını bilmeye hakkı bulunduğunu belirtti.

Twitter, BBC gibi kamu destekli olup içeriğin bağımsız belirlenebildiği medya kuruluşlarının bu uygulama dışında kalacağını açıkladı. Buna bir diğer örnek olarak kısmen kamu geliriyle finanse edilen ve kâr amacı gütmeyen Amerikan radyo kurumu NPR’i gösterdi.

UYGULAMA ÖNCELİKLE RUS VE ÇİN MEDYA KURULUŞLARINA

Twitter, uygulamayı ilk olarak Rusya medya kuruluşu RT’nin hesabında hayata geçirdi.

Devlet destekli bir Rus kuruluşu olan ve daha önce Russia Today adı ile yayın yapan RT’nin Rus hükümetinin propaganda aracı olarak hizmet verdiği ileri sürülüyor. Farklı dillerde yayın yapan Rus devleti destekli Sputnik’in hesaplarına da söz konusu uyarı konuldu.

Rusya, başka ülkelerdeki siyasi gelişmeleri yönlendirmeye çalışmakla suçlanıyor. ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde de manüplasyonlar yapılacağı endişesi hakim. Trump’un başkan seçildiği son seçimde de Rusya’nın rolü kamuoyunu ve yargıyı meşgul etmişti.

DAHA ÖNCE DE FACEBOOK DUYURDU

Twitter’dan önce Facebook da Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerde hükümetlerin kontrol ettiği hesaplara uyarı konulanacağını açıklamıştı. Facebook’un açıklamasına göre bu kategoriye dahil edilebilecek 200 kadar hesap bulunuyor. Bunlara “Russia Today”, “Xinhua News”, İranlı “Press TV” gibi yayınlar örnek gösteriliyor.

Facebook, ABD’de 3 Kasım’da düzenlenecek seçimler öncesi söz konusu yayınların ABD’deki reklamlarının da bloke edileceği açıklandı.

Facebook Siber Güvenlik Bölümü Başkanı Nathaniel Gleicher, hükümet destekli medya kuruluşlarına uyarı ibaresi konmasına yönelik uygulamadan Amerikan kamu radyo televizyonlarının muaf tutulacağını, zira kamu finanmanına rağmen söz konusu medya kuruluşlarında editoryal bağımsızlığının bulunduğunu savundu. Bundan muaf tutulacağı açıklanan bir diğer organ da olarak da İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi örnek gösterdi.