Sosyal meyda platformu Twitter’a giriş sorunu yaşanıyor. Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada tweetlerin yüklenmediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları kaydedildi.

Sosyal medya platformu Twitter’a birçok kullanıcı giriş yapamadı. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş yapamadı.

Konuya ilişkin Twitter’dan açıklama geldi. Twitter’dan yapılan açıklamada tweetlerin yüklenmediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları kaydedildi.

Tweets may not be loading for some of you. We’re working on fixing a problem and you’ll be back on the timeline soon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021