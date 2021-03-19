Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter’ın da Türkiye’de temsilci atayacağı öğrenildi. Twitter, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye’nin şartlarını kabul edeceğini bildirdi .Şu ana kadar yasal düzenleme gereği adım atmayan tek platform olarak Pinterest kaldı.

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de temsilci atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter’ın da düzenlemeye uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

Sabah gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir süredir Türkiye’den reklam alamama cezasıyla karşı karşıya olan Twitter, yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak.

Böylece, Türkiye’de aktif olarak kullanılan yabancı sosyal medya kanallarından Pinterest hariç tamamı, Türkiye’de temsilci bulunduracağını açıklamış oldu.