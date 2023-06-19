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Ünlü sporcuları solladı: 100 milyon dolarlık transfer

Popüler Twitch yayıncısı 100 milyon doları bulan bir anlaşmayla rakip platforma geçiyor...

19 Haziran 2023 | 09:36
Son Güncellenme: 19 Haziran 2023 | 09:44
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Ünlü sporcuları solladı: 100 milyon dolarlık transfer

The New York Times'ın haberine göre xQc olarak bilinen Félix Lengyel'in imzaladığı anlaşma dünyanın en ünlü sporcularının sözleşmeleriyle yarışacak, çoğunu aşacak türden. Hatta Forbes bu rakamın dünyanın en ünlü sporcularından LeBron James'ın Lakers ile 97,1 milyon dolarlık iki yıllık anlaşmasının bile üzerinde olduğunu hatırlatıyor.

Lengyel, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amazon'un sahip olduğu Twitch'e darbe vuracak bir açıklama yaparak rakip yayın platformu olan Kick'e katıldığını söyledi. Menajeri Ryan Morrison ise internette xQc olarak tanınan Kanadalı Félix Lengyel'in iki yıllık, yaklaşık 70 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını ve teşviklerle birlikte bu rakamın 100 milyon dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Morrison, "Bu, çoğu profesyonel sporcu ve megastardan daha fazla. Bu, eğlence dünyasındaki en yüksek anlaşmalardan biri" diyor.

Lengyel hayranlarıyla sohbet ediyor, video oyunları oynarken kendisini yayınlıyor. Yaklaşık 12 milyon takipçisi var. Canlı yayınları onbinlerce kişi tarafından izleniyor. Belirli ölçümlere göre en popüler Twitch yayıncısı.

Lengyel yaptığı açıklamada, "Kick, daha önce yapamadığım şeyleri denememe ve yapmama olanak tanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek ve önümüzdeki yıllarda yeni yaratıcı ve taze fikirlere dönüştürmek için çok heyecanlıyım" dedi.

New York Times'a göre son yıllarda YouTube gibi diğer platformlardan gelen teklifler sonrası son yıllarda bazı popüler yayıncılar Twitch'i terk etti. Bazı yayıncılar Twitch'in yayıncıları mutlu etmekten çok karlılığa odaklandığından şikayet ediyor.

New York Times'ın haberine göre Avustralya'da bazı çevrimiçi oyun ve kumar siteleri tarafından desteklenen bir yayın platformu olan Kick, bu yıl kuruldu. Twitch'in aldığı yüzde 50'lik kesintiye kıyasla Kick, yayıncıların aboneliklerden elde ettikleri kazançların üzde 5'ini alıyor.

Şirketin CEO'su Ed Craven, bir start-up olarak Kick'in zararına çalışmaya hazır olduğunu iddia ediyor. Craven, Lengyel'in öncelikle Kick için içerik üretmesinin beklendiğini, ancak siteyle özel bir sözleşmeye bağlı kalmayacağını ve ara sıra YouTube veya TikTok'ta görünebileceğini söyledi. Lengyel, Kick ile anlaşma imzalamadan önceki kadar sık olmasa da Twitch'te görünmeyi planlıyor.
 

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