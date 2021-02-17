Canlı yayın platformu Twitch yayıncısı uyurken izleyicilerinin kendisini çalar saatler ve sahte köpek havlamalarıyla rahatsız etmesine izin vererek 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı.

Video oyunu odaklı canlı yayın platformu olan Twitch oldukça ilginç bir yayına ev sahipliği yaptı. 26 yaşındaki Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu.

Tech Times’ın aktardığı habere göre, Los Angelas’ta yaşayan Andy, “Text-to-speech” olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif hale getirdi.

Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı.

16 bin dolar bağış yapıldı

Asian Andy’yi uyandırmak için o kadar çok bağış yapıldı ki yayıncı uyuduğu anlarda 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı.

Geçtiğimiz dönemlerde de Alex Shannon isimli bir yayıncı, lüks yerlerde uyuyarak gelir elde etmişti.