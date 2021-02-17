‘Dünyanın en zenginleri’ listesinde ilk sıra bir kez daha değişti. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, 191.2 milyar dolarlık servetiyle ‘dünyanın en zenginleri’ listesinde ilk sırayı Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’tan geri aldı.

‘Dünyanın en zenginleri’ listesinde ilk sıra, aynı iki isim arasında el değiştirmeye devam ediyor.

Bu yaz görevi bırakacak olan e-ticaret devi Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ile Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk arasındaki ‘dünyanın en zengini’ yarışında sıralama bir kez daha değişti. Tesla hisselerindeki yüzde 2.4’lük düşüşten dolayı serveti 4.6 milyar dolar gerileyen Musk, ilk sırayı Bezos’a kaptırdı.

Bezos, 191.2 milyar dolarlık servetiyle ‘dünyanın en zenginleri’ listesinde ilk sırayı geri almış oldu. Musk’ın şu anki serveti de Bezos’unkinden 955 dolar daha az.

Fransız Bernard Arnault 157.9 milyar dolarla üçüncü sıraya yükselirken, Microsoft kurucusu Bill Gates 123.9 milyar dolar ile dördüncülüğe düştü.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de 100 milyar doların üstündeki servetiyle beşinci sırada.