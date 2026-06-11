Veeam, yeni güvenlik platformunu tanıttı

Kurumlar, yapay zeka sistemlerinin insanlardan önemli ölçüde daha yüksek hız ve ölçekte çalıştığı hem fırsat hem de risk getiren yeni bir döneme giriyor. Yapay zeka kullanımı hızlandıkça, birçok kuruluş yapay zekayı devreye almakla onu güvenli şekilde yönetmek için gereken yönetişim, kimlik kontrolleri ve veri temellerini uygulama arasında büyüyen bir boşlukla karşı karşıya kalıyor.

Veri ve yapay zeka güvenlik şirketi Veeam, kuruluşların parçalı güvenlik yaklaşımları nedeniyle giderek daha fazla risk altında kaldığı gelişmekte olan Agentic Çağ’da (Otonom Yapay Zeka Dönemi) veri ve yapay zekayı güvence altına almak üzere tasarlanmış yeni birleşik platformu Veeam DataAI™ Command Platform’u duyurdu. İstanbul’da düzenlenen VeeamON Tour 2026’da duyurulan Veeam DataAI Command Platform; verileri, kimlikleri, erişim izinlerini ve yapay zeka modellerini tek bir birleşik zeka katmanında bir araya getiriyor. Veeam’in 20 yılı aşkın veri dayanıklılığı uzmanlığı üzerine inşa edilen ve Securiti AI yetenekleriyle güçlendirilen platform; 300’den fazla entegrasyon aracılığıyla bulut, SaaS ve şirket içi ortamları kapsıyor.

Güvenlik için kontrol noktasının verinin kendisi olduğunu söyleyen Veeam EMEA Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Tim Pfaelzer, “Yapay zeka hızla ivme kazanıyor, ancak yönetişim aynı hızda ilerlemiyor. Yapay zeka sistemlerinin etkin şekilde çalışmak için verilere geniş erişim gerektirdiği bir ortamda parçalı araçlar artık yeterli değil. Veeam DataAI Command Platform ile dayanıklılığı, güvenliği ve yönetişimi tek bir kontrol noktasında bir araya getiriyoruz. Kurumlar kontrolleri doğrudan veri katmanında uygulayarak riski azaltabilir ve veri ile yapay zekanın nasıl kullanıldığına dair güveni güçlendirebilir. Yapay zeka daha otonom hale geldikçe, güvenliğin odağı ağ çevresinin ötesine geçerek verinin kendisine yönelmelidir” dedi.