Visa ve OpenAI’dan iş birliği

Visa, OpenAI ile yapay zekâ agent’larıyla desteklenen ticaret kapsamında Visa ile güvenli bir şekilde ödeme yapılmasına imkân tanıyacak stratejik bir iş birliğine imza attı. Böylece OpenAI genelinde kesintisiz ve güvenli ödemelerin önü açılacak. İş birliği, San Francisco’da düzenlenen Visa Payments Forum’da açıklandı. Visa, bu kapsamda küresel ödeme ağı, ödeme kimlik doğrulama ve yetkilendirme yetkinlikleri ile güvenlik altyapısıyla, yapay zekâ agent’larıyla desteklenen ticaret deneyimlerine katkı sunacak. Hem tüketicilerin hem de işletmelerin güvenle işlem yapmasını sağlayacak.

İş birliği, Visa’nın güvenli ödeme yetkinliklerini yeni dijital ortamlara taşımaya odaklanan kapsamlı Intelligent Commerce (Akıllı Ticaret) çözümü kapsamında hayata geçti. Visa ve OpenAI ayrıca, yapay zekânın dijital etkileşimlerde önemli bir arayüz haline gelmeye devam etmesiyle birlikte, Codex gibi geliştirici odaklı deneyimlerin yanı sıra daha otomatik ve konuşma tabanlı iş akışlarını da kapsayan çeşitli kurumsal kullanım alanlarına odaklanacak.

İş birliği kapsamında Visa’nın ödeme yetkinlikleri OpenAI deneyimlerine entegre edilecek. Böylelikle geliştiriciler ve işletmeler, yapay zekâ agent’ları tarafından başlatılan Visa ödemelerini kolay ve sorunsuz şekilde kabul edebilecek. OpenAI kullanıcılarla etkileşimi sağlayan konuşma tabanlı arayüzü sunarken, Visa güvenli işlemlerin temelini oluşturan ödeme ağı, tokenizasyon ve risk yönetimi altyapısını sağlayacak.

İşlemler; harcama limitleri, iş yeri kategorileri veya onay mekanizmaları gibi kullanıcı tarafından tanımlanan izinler, kurallar ve kontroller çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ödemelerde tokenize edilmiş Visa ödeme araçları kullanılacak ve işlemler gerçek zamanlı kontroller ve dolandırıcılık izleme sistemleriyle desteklenecek. Bu sayede yapay zekâ destekli yeni ödeme deneyimlerinde yüksek güvenlik ve tüketici koruması tesis edilecek.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin konuyla ilgili şunları söyledi: “Yapay zekâ, ticareti internete ya da mobil teknolojilere kıyasla çok daha derinden dönüştürecek. Yapay zekâ agent’ları ekonominin aktif katılımcıları haline gelirken, Visa olarak işlemlerin güvenli ve kesintisiz şekilde gerçekleşmesini sağlamaya odaklanıyoruz. OpenAI gibi iş ortaklarımızla birlikte inşa ettiğimiz altyapının temelinde de bu yaklaşım yer alıyor.”

OpenAI Ticaretten Sorumlu İş Ortaklıkları Başkanı Marco Mahrus şu açıklamada bulundu: “Ticaret, gelecekte bugüne kıyasla çok daha fazla noktada ve çok daha farklı şekillerde gerçekleşecek. Yapay zekâ agent’ları da satın alma ve ödeme işlemlerinden daha karmaşık finansal süreçlere uzanan görevlerin tamamlanmasında giderek daha önemli bir rol üstlenecek. Visa ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon sayesinde, güvenli, şeffaf ve kullanıcı kontrolünde çalışan yapay zekâ agent’ı işlemlerine yönelik altyapıyı birlikte oluşturuyoruz. Böylece kullanıcıların yapay zekâ agent’larından daha fazla yararlanmasına yardımcı olurken, ödemelerin güvenliğinden emin olmalarını da sağlıyoruz.”

