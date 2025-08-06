WhatsApp'ta temizlik: 6,8 hesap silindi! Meta'dan kullanıcılara uyarı

Meta'nın açıklamasına göre, kapatılan hesapların büyük kısmı Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren ve zorla çalıştırma yöntemlerine başvuran dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılıydı. WhatsApp, bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerine başlamadan önce tespit ederek devre dışı bıraktı.

BBC'nin haberine göre WhatsApp, kullanıcıları potansiyel dolandırıcılıklara karşı korumak amacıyla yeni güvenlik önlemleri devreye aldı.

Bunlar arasında, kişinin rehberinde yer almayan biri tarafından grup sohbetine eklenmesi durumunda uyarı verilmesi gibi uygulamalar bulunuyor.

Dolandırıcılar hangi yöntemleri kullanıyor?

Meta, dolandırıcıların sıkça başvurduğu yöntemler arasında WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesi ya da kullanıcıların sahte yatırım tekliflerinin paylaşıldığı sohbet gruplarına dahil edilmesinin yer aldığını bildirdi. Ayrıca, sahte iş ilanları ve güven vermeyen ürün reklamları gibi içeriklerin de sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşıldığı kaydedildi.

Bir örnekte, WhatsApp; Meta ve OpenAI iş birliğiyle, sosyal medya gönderilerine beğeni karşılığında ödeme vaat eden ve sahte bir scooter kiralama ağı üzerinden yürütülen saadet zincirine müdahale etti.

Meta, bu vakada dolandırıcıların ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak mağdurlara gönderilecek yönergeleri hazırladığını tespit etti.

Dolandırıcılık girişimlerinin genellikle kısa mesajla başladığı, ardından konuşmanın sosyal medya ya da özel mesajlaşma uygulamalarına taşındığı ve işlemlerin ödeme ya da kripto para platformlarında tamamlandığı ifade edildi.

Meta, bu tür vaatlerde genellikle ön ödeme talep edildiğine dikkat çekerek, bunun kullanıcılar için bir uyarı işareti olması gerektiğini vurguladı.