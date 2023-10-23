WhatsApp yarından itibaren bu 6 modelde çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android 5.0 ve daha eski işletim sistemine sahip telefonlarda desteğini çekiyor.

HANGİ TELEFONLARDA WHATSAPP KULLANILMAYACAK?

Yarından itibaren (24 Ekim) artık Samsung Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 modellerini kullanan kişiler WhatsApp'a giremeyecek.

Android 5.0 ve daha eski işletim sistemine sahip telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. Samsung dışında, Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi modeller de WhatsApp desteği alamayacak.

Daha önce de iPhone tarafında iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve birinci nesil iPhone SE modelinin WhatsApp desteği kesilmişti.