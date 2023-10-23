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WhatsApp yarından itibaren bu 6 modelde çalışmayacak

Dünyada 2 milyardan fazla kişinin kullandığı WhatsApp yarından itibaren (24 Ekim) bazı telefon modellerinde desteğini kesiyor. İşte Whatsapp uygulamasının çalışmayacağı modeller:

23 Ekim 2023 | 12:48
Son Güncellenme: 23 Ekim 2023 | 16:24
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WhatsApp yarından itibaren bu 6 modelde çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android 5.0 ve daha eski işletim sistemine sahip telefonlarda desteğini çekiyor. 

HANGİ TELEFONLARDA WHATSAPP KULLANILMAYACAK?

Yarından itibaren (24 Ekim) artık Samsung Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 modellerini kullanan kişiler WhatsApp'a giremeyecek.

Android 5.0 ve daha eski işletim sistemine sahip telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. Samsung dışında, Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi modeller de WhatsApp desteği alamayacak.

Daha önce de iPhone tarafında iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve birinci nesil iPhone SE modelinin WhatsApp desteği kesilmişti.

 

 

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