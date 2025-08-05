CNBC'nin haberine göre eMed, özellikle kilo kaybı ve diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 sınıfı ilaçlara odaklanan bir toplum sağlığı yönetim platformu geliştiriyor. PitchBook verilerine göre şirket, 2022 itibarıyla toplam 22 milyon dolar yatırım aldı.

Yaccarino, X’teki görevinden temmuz ayında ayrılmıştı, ancak bu ayrılıkla ilgili bir gerekçe paylaşılmamıştı.

Linda Yaccarino, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sektörünün teknolojiyle değiştiğini ancak henüz tam anlamıyla dönüşmediğini belirtti. Teknoloji, yaşam tarzı ve verinin dijital kanallar üzerinden birleştirilmesiyle yeni bir yaklaşım geliştirilebileceğini ifade etti.

eMed tarafından yapılan açıklamada, Yaccarino’nun sektör genelinde liderlik vasıflarına sahip, çok sayıda iş birliği ve anlaşmayı yönetecek kapasitede olduğu belirtildi.