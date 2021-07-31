Meteorolojinin twitter hesabından paylaşılan mesajda şu bilgiler verildi:

Haftalık Hava Durumu (1 – 7 Ağustos 2021)

Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuzey iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.