Meteorolojinin twitter hesabından paylaşılan mesajda şu bilgiler verildi:
Haftalık Hava Durumu (1 – 7 Ağustos 2021)
Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuzey iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Durumu
(1 – 7 Ağustos 2021)
Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuzey iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ⤵️ pic.twitter.com/RNBQtVG3TJ
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 31, 2021
Bir cevap yazın