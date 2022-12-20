11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın final gecesi Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı & ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Törende, Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünyadaki konumu değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş; “Türkiye; tekstil ve hammaddeleri sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Geniş üretim kapasitesi ise; her yıl daha da fazla gelişiyor. Bu anlamda ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 10 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz dünya genelinde 7. sıradaki konumunu korumaya devam etmiştir. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz dış pazarlardaki payını her geçen gün artırırken üretmekte nihai olduğu ürünler ile ekonomimize de önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Amacımız; sektörde ülkemizi ekonomik olarak hedeflediğimiz ihracat rakamlarına çıkartmaktır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban; “Ülkemizde pamuğun, üretildiği andan, kumaşa dönüşmesine dek tüm yolculuğuna değer katan Adana şehrimize bu değerli tasarım yarışmasının da sektörü büyüterek yeni açılımlar sağlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KONUMU

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı & ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, 11. kez düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın töreninde

“Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip. 2025 yılının sonunda ise yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiyemiz tekstil ve hazır giyim sektörleri için önemli bir marka ve üretim merkezi haline geldi. Yıllık 30 milyar doları aşan ihracatı, 1,5 milyona yaklaşan istihdamı ve ticaret fazlası veren entegre üretim yapımız ile ülkemiz için lokomotif bir sektör. Yakın gelecekte bu sektör için 60 milyar dolarları konuşuyor olacağız. Adana ili olarak 2021 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık gerçekleştirdiğimiz ihracatı, 2022 yılında 3 milyar dolara çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelimiz ile Türkiye, önümüzdeki dönemde sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın üretim merkezlerinden biri olacak” dedi.

ATHİB 1,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, yaptığı açıklamada; “1939 yılında Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği olarak çıktığımız bu yolda, ATHİB olarak, 2021 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. 2021 yılında siz değerli üyelerimiz sayesinde 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu başarıyı devam ettirmemize yardımcı olacak genç neslin yolunu açmak adına düzenlediğimiz yarışmamızın heyecanını hep birlikte paylaşacağız. Sanayinin, yetkin insan gücünün ve teknoloji birlikteliğinin vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. İhracatımızın katma değerini artıracak tasarımları ortaya koyan gençlerimizi destekliyor ve onlarla beraber büyüyeceğimize inanıyoruz.” dedi.

252 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

TİM Başkanı Mustafa Gültepe; “Üretim ve ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için daha çok üretmek, ürettiklerimize değer katmak ve daha çok ihracat yapmak durumundayız. İhracatta son iki yılda büyük bir ivme yakaladık. 2021 yılını 225 milyar dolarla yüzde 30’un üzerinde bir büyümeyle tamamladık. 2022 Kasım ayında tüm kasım ayları içerisinde en yüksek rakamlara ulaştı; 1 ayda 21,9 milyar dolar ihracat yapıldı. 12 ay içerisinde 252 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bir ihracat ailesi, bir Türkiye’den bahsediyoruz.” derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem tasarım olarak hem inovatif olarak farklı çalışmalara imza atıyoruz. Şunu biliyoruz ki; eğer bizler gençlerimizi düşünceleriyle, fikirleriyle ve tasarımlarıyla sektörlere taşıyabilirsek, önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük başarılara beraber imza atarız.”