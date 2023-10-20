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130 şubesi olan Alman moda zinciri iflas etti

Büyük bir Alman moda zincirinin iflasından sonra bu ülkedeki 130 şubenin tamamının kapatılması bekleniyor. 50 yıldır faaliyet gösteren Münih merkezli ‘Hallhuber' pandemi döneminde kriz yaşadığını duyurmuştu.

20 Ekim 2023 | 13:25
Son Güncellenme: 20 Ekim 2023 | 14:14
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130 şubesi olan Alman moda zinciri iflas etti

Chip.de'nin haberine göre Alman moda sektöründe kriz devam ediyor. Habere göre geçtiğimiz birkaç hafta ve ay içinde Hallhuber dahil olmak üzere bazı tanınmış zincirler ve üreticiler iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Hallhuber'in CHIP'e yaptığı açıklamaya göre planlanan tasfiye tedbirleri oldukça ilerlemiş durumda. 130 şubenin tamamının kira sözleşmeleri feshedildi ve şubeler artık Ekim ayı sonuna kadar kapalı olacak. Şu anda Hallhuber'in yalnızca 60 şubesi hâlâ faaliyette.

Hallhuber aleyhindeki iflas davası Mayıs 2023'ün sonunda onaylandı. Şirket o dönemde iflasın nedeni olarak “tekstil perakende sektöründe yaşanan çoklu krizleri” göstermişti. Ancak habere göre ilgili taraflarla görüşmeler sürüyor. Yani Hallhuber'in Almanya'daki şubelerinden en azından bazılarının kurtarılabileceğine dair hâlâ bir umut var.

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