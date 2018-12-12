Büyümeye devam edeceğiz
1 Şubat-31 Ekim 2018’i kapsayan dokuz ayda konsolide gelirlerimizi yüzde 32 artışla 1 milyar 778 milyon TL’ye, net kârımızı yüzde 20 artışla 101 milyon TL’ye çıkardık. Kalite-fiyat dengesi ve doğru ürün karmasının yanı sıra etkin tedarik, stok ve nakit akışı yönetimiyle FVAÖK yüzde 46 artarak 304 milyon TL’ye yükseldi. FVAÖK marjımız yüzde 17,1’e ulaştı.
35 ülkede 425 mağaza ve 5 bin 500’ün üzerinde satış noktasında müşterileriyle buluşan bir marka olarak global e-ticaret gelirlerimizi yüzde 83 artırdık. Bu dönemde 905 bin yeni müşteri kazandık.
Sürdürülebilir kârlı büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı verimlilik esasına göre yönetiyoruz.
Türkiye’de dokuz ayda net yedi yeni mağaza açılışı gerçekleştirdik, dokuz mağazamızı genişleterek toplam satış alanımızı 146,5 bin metrekareye çıkardık. 2018’i toplamda net 16 yeni mağaza açılışı ve 13 mağaza genişlemesiyle tamamlayacağız.
Kira maliyetleriyle işletme giderlerinde verimlilik sağlanması sayesinde 2018 için FVAÖK marjı beklentimizi yüzde 15 olarak belirledik. İstikrarlı büyümeye devam edeceğiz.
Cüneyt Yavuz/Mavi CEO’su
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