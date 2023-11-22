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Modanın yeni lezzet durağı Cafe D’S damat açıldı

D’S damat, alışverişi lezzet dokunuşları eşliğinde unutulmaz bir keyfe dönüştüren “Cafe D’S damat” markasını yarattı

22 Kasım 2023 | 15:34
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Modanın yeni lezzet durağı Cafe D’S damat açıldı

D’S damat Vadİstanbul mağazasında ilk kez misafirlerini ağırlamaya başlayan Cafe D’S damat, sıcak ve şık atmosferi ile ayrıcalıklı müşterilerini anın tadını çıkarmaya davet ediyor.

Cafe D’S damat, özenle hazırlanan aromalı filtre kahve çeşitleri ve kruvasandan protein barlara zengin bir yelpazeye sahip sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıkları ile iddiasını ortaya koyuyor.

D’S damat Vadİstanbul mağazası bir yaşam alanı…

Modadaki köklü tecrübelerinin etkisiyle deneyim mağazacılığı yolculuklarında trendleri belirleyen Orka Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, Cafe D’S damat ile müşterilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını söylüyor:

“Moda kültüründe bir süredir yaşanan köklü değişimde, değişen tüketici davranışlarını iyi okumak gerekli. Artık herkes daha çok ürün ve hizmeti bir arada bulma, farklı deneyimler yaşamaya ve yenilenmeye çok açık. Farklılaşan bu deneyim beklentisi, alışveriş tercihini fiziki mağazadan yana kullanan müşterilerimizi çok iyi bir değer önermesi sunmak üzere bizi yeni çözüm arayışlarına yöneltiyor. Bu çerçevede benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmak için mağazalarımızı deneyim merkezi olarak kurguluyoruz. Mekan tasarımlarımız da artık koleksiyonlarımız için ‘arka plan’ olmaktan çıkarak birer tecrübe alanına dönüşüyor. Cafe D’S damat, bu yaklaşımın en yeni manifestosu. Müşterilerimizin kendilerini çok özel hissedeceği yeni kahve destinasyonu Cafe D’S damat konseptini tüm D’S damat mağazalarımızda hissettirmeye odaklıyız.”

Yenilikçi tasarımlar ve zamansız dokunun dengesi…

D’S damat Vadİstanbul’da, markanın yenilikçi tasarımları, Cafe D’S damat’ın zamansız dokusu ile eşsiz bir denge yakalıyor. D’S damat’ın Stüdyo AB mimarlık ofisi ile iş birliğinde yeni bir moda deneyim alanı yarattığı mağaza mimarisinde, ahşap ve paslanmaz kaplamalar, seramik, mermer ve metal gibi birçok farklı malzemelerle zamanın akışına atıfla eşsiz bir uyum sergiliyor.

Her köşesi el yapımı olan mağaza mimarisinde, malzemelerin birbirini tamamlayarak bütünleşmesi göz alıcı faktörler olarak öne çıkıyor. Mekan tasarımında fuga detayların hemen önündeki askı sistemiyle aynı geometride birleşerek bütünlük yakalaması, samimi hissettiren kıvrımlı eğrisel yapılar, seramikten ‘ters’ süpürgelikler, her köşeye özel aydınlatmalar gibi her bir detay, aynı dengeyi devam ettirip bütünlük yakalıyor ve akışkan bir mekan yaratıyor.

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