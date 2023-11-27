"Sürdürülebilirlik fırsat değil zorunluluk"

Tekstil sektörünün sürdürülebilirlik yol haritasının ve stratejilerinin ele alındığı 4. Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

‘YILDA 92 MİLYON TON KIYAFET ÇÖPE GİDİYOR’

TİHCAD Başkanı Ergin Aydın açılış konuşmasında sürdürülebilirliğin ticari bir fırsat olamadığını zorunluluk ve sorumluluk olduğunu altını çizdi. Aydın ‘Yılda 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Her yıl üretilen 100 milyar ton kıyafetin 92 milyonu çöpe gidiyor. Saniyede bir çöp kamyonu dolusu giysi çöplüklere atılıyor. Eğer bu eğilim devam ederse hızlı moda atıklarının sayısı 10 yılda 134 milyon tona kadar yükselebilir. Moda endüstrisi su atıklarının yüzde 20’sinden sorumlu. Tekstil üretimi son 15 yılda 2 katına çıktı ama kıyafetlerin giyilme süresi yüzde 40 azaldı.’ dedi.

‘TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN KARBON AYAK İZİNİ ÇIKARMAK İÇİN YAZILIM HAZIRLANIYOR’

2023 yılına kadar giyim endüstrisinin küresel emisyonları yüzde 50 artacak sözleriyle iklim değişikliğinin sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken TİHCAD Başkanı Ergin Aydın; ihracatçı her tekstil firmasının AB’nin Yeşil Mutabakat kriterlerine hazırlık sürecinde karbon ayak izini en düşük seviyeye çekmek için adım atması gerektiğini belirtti. 3 yıllık kriterleri uygun olan şirketlerin karbon vergisinden muaf olacağını söyleyen Aydın ‘Paydaşlarımızın karbon ayak izi hesaplamalarını başlatmak üzere bir yazılım hazırlıyoruz. 3 yıldır dernek olarak sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bugün sürdürülebilir tekstil ürünleri üreten firmalar da stantlarıyla Zirve’de yer aldı. B2B görüşmeler gerçekleştirerek sektörel sinerji oluşturarak konunun önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz’ dedi.

‘ŞİLİ’DE TEKSTİL ATIKLARINDAN YENİ BİR KITA OLUŞMAK ÜZERE’

TİHCAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Kemal Say’da yaptığı konuşmada dünya çapında zincir mağazaları bulunan hazır giyim devlerinin satamadıkları tekstil ürünlerini piyasa bozulmasın diye Şili’de topladığını ve etiketleri üstünde kıyafetlerden neredeyse yeni bir kıta oluşmaya başladığını anlattı. Say, karbon emisyon değerlerinde Çin, Hindistan, Amerika ve Rusya’nın başı çektiğine dikkat çekti ve bu ülkelerden bazılarının hiç bir kritere uymayarak dünyayı kirletip küresel ısınmayı artırdığını söyledi.

2025 ‘TE TEKSTİL SEKTÖRÜ KARBON AYAK İZİNİ RAPORLAMAK ZORUNDA

Tekstil sektörünün öğrencilerle bir araya geldiği 4. Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde Danimarka İstanbul Konsolosluğu Sürdürülebilirlik Departmanı temsilcileri de katılarak karbon salınımı hesaplamalarında yeni yaklaşımlar ve Yeşil Mutabakat kriterleri hakkında bilgilendirme yaptı. Danimarka Konsolosluğu Sürdürülebilirlik Danışmanı Rikke Therkildsen yaptığı konuşmada tekstil ihracatı yapan tüm firmaların 2025 yılı itibariyle raporlama yapmaya başlayacağını belirtti. Tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik eko sistemin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Therkildsen, yeşil üretime geçiş, enerji verimliliği ve karbon emisyonu başlıklarının 2050 yılı hedefleri arasında öncelikli konular olduğunu belirtti.