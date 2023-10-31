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Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 40 semtini belirledi. 12 bin katılımcının değerlendirmesiyle oluşturulan listeye İstanbul'un gözde semti 32. sıradan girdi.

31 Ekim 2023 | 15:27
Son Güncellenme: 31 Ekim 2023 | 17:01
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Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!

TimeOut dergisi her yıl yayınladığı “En havalı semtler-2023" listesini paylaştı. Dünyanın en sevilen şehirlerinden 40 semt, eğlence, yemek, kültür ve topluluk açısından bölgeleri sıralayan 12.000 şehir sakini ve yerel uzmanın katıldığı bir anketle "en havalı semt" listesine girdi.

Sosyal girişimler, açık ve yeşil alanlara erişim ve gelişen sokak hayatı gibi diğer faktörler de değerlendirme kriterleri olarak öne çıktı. 

Kolombiya'nın Medellin kentindeki Laureles semti listenin en üst sırada yer aldı.

İşte Time Out'un en havalı 40 mahallesi:

1
Laureles, Medellín-Kolombiya

Laureles, Medellín-Kolombiya

2
Smithfield, Dublin - İrlanda

Smithfield, Dublin - İrlanda

3
Carabanchel, Madrid- İspanya

Carabanchel, Madrid- İspanya

4
Havnen, Kopenhag- Danimarka

Havnen, Kopenhag- Danimarka

5
Sheung Wan, Hong Kong- Çin

Sheung Wan, Hong Kong- Çin

6
Brunswick East, Melbourne- Avustralya

Brunswick East, Melbourne- Avustralya

7
Mid-City, New Orleans- ABD

Mid-City, New Orleans- ABD

8
Isola, Milano- İtalya 

Isola, Milano- İtalya 

9
West, Amsterdam- Hollanda

West, Amsterdam- Hollanda

10
Tomigaya, Tokyo-Japonya 

Tomigaya, Tokyo-Japonya 

11
Baltic Triangle, Liverpool- İngiltere

Baltic Triangle, Liverpool- İngiltere

12- Cours Julien, Marsilya- Fransa  13- Sanat Bölgesi, Los Angeles -ABD 14- Çin Mahallesi, Singapur -Singapur  15- Fort Greene, New York -ABD
12
16- Leith, Edinburgh -İngiltere 

16- Leith, Edinburgh -İngiltere 

17- Enmore, Sidney - Avustralya  18- Costa da Caparica, Almada - Portekiz  19- Hyde Park, Şikago - ABD 20- West End, Glasgow - İngiltere 
13
21- Sea Point, Cape Town - Güney Afrika Cumhuriyeti

21- Sea Point, Cape Town - Güney Afrika Cumhuriyeti

22- Neukölln, Berlin - Almanya  23- Haut-Marais, Paris - Fransa  24- King's Cross, Londra -İngiltere  25- Hannam-dong, Seul - Güney Kore 
14
26- Coral Gables, Miami - ABD

26- Coral Gables, Miami - ABD

27- Richmond Bölgesi, San Francisco -ABD 28- Vinohrady, Prag - Çek Cumhuriyeti  29- El Clot, Barselona - İspanya  30- San Miguel Chapultepec, Meksiko- Meksika
15
31- Exarcheia, Atina -Yunanistan 

31- Exarcheia, Atina -Yunanistan 

32- Bebek, İstanbul - Türkiye  33- Ponsonby, Auckland - Yeni Zelanda  34- Zhongshan, Taipei - Tayvan  35- Bonifacio Global City (BGC), Manila - Filipinler 
16
36- Downtown, Montreal- Kanada 

36- Downtown, Montreal- Kanada 

37- Dotonbori, Osaka -Japonya  38- The Annex, Toronto - Kanada  39- Song Wat, Bangkok - Tayland  40- Cantonments, Akra - Gana
17
"Boğaz’ın ağzınızı açık bırakacak manzarası esas olay"

"Boğaz’ın ağzınızı açık bırakacak manzarası esas olay"

Makalede, listenin 32’nci sırasında yer alan İstanbul'un gözde semti Bebek için “Bebek’te görülecek çok şey var fakat Boğaz’ın ağzınızı açık bırakacak manzarası esas olay. Sahil şeridi özellikle Güneş batarken çok özel oluyor, o zamanlarda Bebek Parkı’na giderseniz deniz kenarında dinlenen bölge sakinlerini görebilirsiniz” yorumu yapıldı. Makalede, “Bebek daimi bir tatil beldesi gibi, her şey yavaş ilerliyor. Mahalle sakinleri dondurma alıyor, sakince yürüyüş yapıyor. Bebek sahilinde harika restoran, cafe ve mağazalar buluyor” denildi. Son dönemde Bebek’in Taksim Meydanı’ndan çok sayıda turisti çektiğine de dikkat çekilirken Bebek’e gideceklerin sabah kahvaltısı yapabileceği ve sanat galerilerini ziyaret edebileceği belirtildi. Bebek’i ziyaret etmek isteyenlerin özellikle bahar aylarını tercih edebileceği kaydedildi.
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