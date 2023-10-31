Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!

TimeOut dergisi her yıl yayınladığı “En havalı semtler-2023" listesini paylaştı. Dünyanın en sevilen şehirlerinden 40 semt, eğlence, yemek, kültür ve topluluk açısından bölgeleri sıralayan 12.000 şehir sakini ve yerel uzmanın katıldığı bir anketle "en havalı semt" listesine girdi.
Sosyal girişimler, açık ve yeşil alanlara erişim ve gelişen sokak hayatı gibi diğer faktörler de değerlendirme kriterleri olarak öne çıktı.
Kolombiya'nın Medellin kentindeki Laureles semti listenin en üst sırada yer aldı.
İşte Time Out'un en havalı 40 mahallesi:
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Baltic Triangle, Liverpool- İngiltere12- Cours Julien, Marsilya- Fransa 13- Sanat Bölgesi, Los Angeles -ABD 14- Çin Mahallesi, Singapur -Singapur 15- Fort Greene, New York -ABD
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16- Leith, Edinburgh -İngiltere17- Enmore, Sidney - Avustralya 18- Costa da Caparica, Almada - Portekiz 19- Hyde Park, Şikago - ABD 20- West End, Glasgow - İngiltere
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21- Sea Point, Cape Town - Güney Afrika Cumhuriyeti22- Neukölln, Berlin - Almanya 23- Haut-Marais, Paris - Fransa 24- King's Cross, Londra -İngiltere 25- Hannam-dong, Seul - Güney Kore
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26- Coral Gables, Miami - ABD27- Richmond Bölgesi, San Francisco -ABD 28- Vinohrady, Prag - Çek Cumhuriyeti 29- El Clot, Barselona - İspanya 30- San Miguel Chapultepec, Meksiko- Meksika
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31- Exarcheia, Atina -Yunanistan32- Bebek, İstanbul - Türkiye 33- Ponsonby, Auckland - Yeni Zelanda 34- Zhongshan, Taipei - Tayvan 35- Bonifacio Global City (BGC), Manila - Filipinler
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36- Downtown, Montreal- Kanada37- Dotonbori, Osaka -Japonya 38- The Annex, Toronto - Kanada 39- Song Wat, Bangkok - Tayland 40- Cantonments, Akra - Gana
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