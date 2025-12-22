125 kadın, 2 bin 500 motif: Ürgüp’ün sembolü renklere büründü

Ürgüplü kadınlarla yaptıkları bu projeyle bölgeye gelen turistlere farlı bir görsel sunmak istediklerini belirten Bul, "Ürgüp'e daha fazla ziyaretçi çekebilmek için etkinliklerimizi genişlettik ve yılbaşı pazarı oluşturduk. Yaklaşık 5,5 metrelik peribacası iskeletine motif örmek istedik. Ürgüplü kadınlar büyük bir ilgi gösterdi. 2 bin 500 motif ördüler. Birleştirilen motiflerimizi iskelet halindeki peribacamıza giydiriyoruz. Kadınların el emeği ile oluşturulan örgülerle kültürel mirası, sanatsal yaklaşımla yorumlanmayı amaçlıyoruz." dedi.