Şubat enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon beklentisi ne yönde?

TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı verileri ve Merkez Bankası’nın son anketi, 2026 yılının ekonomik yol haritasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ocak ayında gerçekleşen %4,84’lük aylık artış, yılın ilk verisi olarak sisteme girerken, şimdi tüm gözler 3 Mart Salı günü saat 10.00'da açıklanacak Şubat ayı rakamlarına çevrildi.