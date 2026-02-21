Şubat enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon beklentisi ne yönde?

2026 yılının ekonomik seyri açısından büyük önem taşıyan yılın ikinci enflasyon verisi için geri sayım başladı. Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, şubat ayı sonu itibarıyla oluşacak tabloya dair güçlü sinyaller veriyor.
TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı verileri ve Merkez Bankası’nın son anketi, 2026 yılının ekonomik yol haritasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ocak ayında gerçekleşen %4,84’lük aylık artış, yılın ilk verisi olarak sisteme girerken, şimdi tüm gözler 3 Mart Salı günü saat 10.00'da açıklanacak Şubat ayı rakamlarına çevrildi.
2026 Enflasyon Beklentileri ve Gerçekleşmeler
|Dönem / Gösterge
|Beklenti / Gerçekleşme Oranı
|Ocak 2026 Aylık Enflasyon (Gerçekleşen)
|%4,84
|Ocak 2026 Yıllık Enflasyon (Gerçekleşen)
|%30,65
|2026 Yıl Sonu TÜFE Beklentisi (Güncel)
|%24,11
|12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi
|%22,10
|24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi
|%17,11
Merkez Bankası'nın anketinde, katılımcıların büyük bir kısmının (%43,08) 12 ay sonrası enflasyon için %21,00 – 22,99 aralığında birleştiği görülüyor. Bu durum, piyasada dezenflasyon sürecinin (enflasyonun düşüş hızı) devam edeceğine dair inancın korunduğunu gösteriyor. Ancak yıl sonu beklentisinin %23,23'ten %24,11'e yükselmesi, kısa vadede maliyet baskılarının hissedilmeye devam ettiğine işaret ediyor.