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  • 2 bardak nar suyuna 1200 lira alan büfe için açıklama

2 bardak nar suyuna 1200 lira alan büfe için açıklama

Antalya'da turistlerden 2 bardak nar suyu için 1200 lira alınan büfe, para cezası uygulanarak bulunduğu yerden kaldırıldı.

17 Temmuz 2024 | 15:39
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2024 | 16:38
2 bardak nar suyuna 1200 lira alan büfe için açıklama

Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meyve suyu, dondurma satışı yapılan işletmenin, 2 bardak nar suyu için 1200 lira ücret talep ettiği turistler, yüksek fiyat gerekçesiyle polise şikayette bulundu. İnceleme sonrası, alınan fazla ücret, işletme tarafından turistlere iade edildi.

DENETİM YAPILDI

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, şikayet üzerine işletmede denetim yaptıklarını söyledi. Büfede fiyat etiketi bulunmadığını dile getiren Özşahan, işletmeye para cezası uygulandığını belirtti. ​​​​​​​Özşahan, belediye ekiplerinin kontrolleri sonucunda da büfenin bulunduğu yerden kaldırıldığını bildirdi. Bu tür olayların turizme zarar verdiğini ifade eden Özşahan, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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