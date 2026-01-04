2026’da Türkiye’ye taşıdığı turist sayısını iki katına çıkaracak

Geçtiğimiz ay kuruluşunun 20. yılını kutlayan Tailwind Havayolları, 2025 yılında kapsamlı bir yenilenme ve yeniden yapılanma sürecini tamamladı. Şirket, bu dönüşümün ardından 2026 yılında operasyonel verimlilik, filo dönüşümü ve sürdürülebilir büyüme odağında yeni bir döneme giriyor.

Kuruluş vizyonu ve temel değerlerini referans alarak yürütülen yeniden yapılanma sürecinde, mali disiplinin güçlendirilmesi, yalın yönetim anlayışının organizasyon geneline yayılması ve operasyonel çevikliğin artırılması önceliklendirildi. Bu süreçte Tailwind Havayolları, Doğu Avrupa başta olmak üzere yeni pazarlarda bilinirliğini artırırken, sadık iş ortaklarıyla ilişkilerini daha da pekiştirdi.

“Mali disiplini güçlendirdik, yalın ve çevik bir organizasyon oluşturduk”

2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tailwind Havayolları Genel Müdürü Efe Erten, şirketin kuruluşunun 20. yılında hayata geçirilen dönüşüm sürecini şu sözlerle değerlendirdi: “Bize verilen en önemli görev, havayolumuzun mali yapısını güçlendirmek ve kuruluş vizyonumuz ile değerlerimizi referans alarak şirketimizi yeniden yapılandırmaktı. Havacılıkta tecrübeli genç ekiplerimizin üstün gayreti ve üst yönetimimizle tam uyum içinde çalışmamız sayesinde, mali disiplinden ödün vermeden hedeflerimizi gerçekleştirdik. Yıl sonunda elde ettiğimiz pozitif sonuçlar ve göstergeler, 2025 yılının Tailwind için çok başarılı bir yıl olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.”

2026’da operasyonel verimlilik odaklı büyüme

2026 yılı için ana temayı operasyonel verimlilik olarak belirlediklerini ifade eden Erten, planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “2026 yılında önceliklerimizden biri uçuş ağımızı genişletmek olacak. Şirketimizi optimum kaynak kullanımı ve yüksek verimlilikle yönetmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımız için yürüttüğümüz uçuş operasyonlarını, grubumuzun sağladığı sürekli bakım ve teknik destek avantajını da kullanarak, zamanında ve beklenen kalitede sunmaya devam edeceğiz.”

Yeni sezon başında üçüncü Boeing 737-800 uçağını filoya katmayı planladıklarını belirten Erten, bugüne kadar yer alınmayan pazarlar da dahil olmak üzere operasyon ağını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda filodaki dönüşüm süreci doğrultusunda üçüncü Boeing 737-800’ün aktif edilmesinin ardından, her yıl aynı uçak tipinden bir veya iki uçak eklenerek 2027 yılı sonunda en az yedi uçaklık bir filoya ulaşılması hedefleniyor.

2026’da Türkiye’ye taşıdığı turist sayısını iki katına çıkaracak

2026 yılında yoğun bir operasyon dönemine hazırlanan Tailwind Havayolları, 23 farklı şehirden Türkiye’ye uçuşlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mevcut ve yeni iş ortakları için yapılacak full charter seferlerle, 2026 yılında Tailwind ile Türkiye’ye seyahat edecek yolcu sayısının iki katına çıkarılması amaçlanıyor. Bu genişleme, uçuş ağının dengeli ve sürdürülebilir biçimde büyütülmesi stratejisinin önemli bir parçası olarak ele alınıyor.

AMAC Aerospace Grubu çatısı altında yeni dönem

Tailwind Havayolları’nın 2026 yol haritasında heyecan verici başlıklardan birini, yakın zamanda Grup İcra Kurulu Başkanı Kadri Muhiddin tarafından İsviçre'de duyurusu yapılan AMAC Aerospace Grubuna katılım süreci oluşturuyor.

Bu sürecin tamamlanması ile Tailwind Havayolları’nın küresel ölçekte bakım, onarım ve uçak modifikasyonu alanında güçlü bir konuma sahip olan AMAC Aerospace Grubunun teknik uzmanlığı ve kurumsal know-how’ını da referans alarak grup çatısı altında önemli bir vizyon değişikliği yapılması planlanıyor.

