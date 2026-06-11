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  • Akropolis'te zaman yolculuğu: Antik kent ve modern Bergama aynı manzarada

Akropolis'te zaman yolculuğu: Antik kent ve modern Bergama aynı manzarada

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Akropolis, antik dönemin izleriyle günümüz Bergama'sını aynı karede buluşturarak ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akropolis'te zaman yolculuğu: Antik kent ve modern Bergama aynı manzarada

İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Akropolis, binlerce yıllık geçmişi, ayakta kalan tarihi yapıları ve panoramik manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

1 Pergamon Antik Kenti'nin en önemli bölümlerinden biri

Pergamon Antik Kenti'nin en önemli bölümlerinden biri

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pergamon Antik Kenti'nin en önemli bölümlerinden biri olan Akropolis, antik dönemden günümüze ulaşan yapı kalıntıları, sütunları ve dik yamaç üzerindeki tiyatrosuyla öne çıkıyor.

2 Antik kent, Modern Bergama yerleşimi ve Kestel Baraj Gölü aynı manzarada

Antik kent, Modern Bergama yerleşimi ve Kestel Baraj Gölü aynı manzarada

Bergama'nın yüksek kesiminde konumlanan tarihi alandan bakıldığında, bir yanda antik kentin izleri, diğer yanda modern Bergama yerleşimi ile Kestel Baraj Gölü aynı manzara içinde görülebiliyor.

3 Ziyaretçiler geçmiş ile bugünü aynı noktadan izleyebiliyor

Ziyaretçiler geçmiş ile bugünü aynı noktadan izleyebiliyor

Bu özelliğiyle Akropolis, ziyaretçilerine geçmiş ile bugünü aynı noktadan izleme imkanı sunuyor.

4 Bergama Antik Tiyatrosu da ilgi çekiyor

Bergama Antik Tiyatrosu da ilgi çekiyor

Akropolis'te yer alan ve antik çağın en dik tiyatrolarından biri olarak kabul edilen Bergama Antik Tiyatrosu, yaklaşık 10 bin kişilik kapasitesi ve yamaca inşa edilmiş yapısıyla dikkat çekiyor.

5 Fotoğraf tutkunları için cazip

Fotoğraf tutkunları için cazip

Tarihi alandaki sütunlu yapılar, taş döşeli yollar, tiyatro ve sur kalıntıları, çevresindeki yeşil doku ile kent ve göl manzarası, bölgeyi fotoğraf tutkunları için de cazip hale getiriyor.

6 Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akropolis, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunarak Bergama'nın önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor.
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