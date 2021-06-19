Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla uçuşları tekrar başlatma kararının, güvenli turizm adına Türkiye’ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uçuşları tekrar başlatma kararını Twitter hesabından değerlendirdi.

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı

Bakan Ersoy, “Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum.” ifadelerini kullandı.