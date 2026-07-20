Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği! "Aroya" 2 bin 360 turistle geldi

Kruvaziyer turizminde hareketlilik sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 360 turistle limana yanaştı.
1 Malta bayraklı gemi 335 metre uzunluğunda
İstanbul Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'na yanaştı.
2 2 binden fazla yolcu taşıyor
Gemide çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 yolcu ve 1116 personel bulunduğu belirtildi.
3 Tarihi mekanları da ziyaret ettiler
Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.
4 Akşam saatlerinde limandan ayrılacak
"Aroya"nın akşam Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.