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  • Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği! "Aroya" 2 bin 360 turistle geldi

Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği! "Aroya" 2 bin 360 turistle geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, "Aroya" adlı kruvaziyerle gelen 2 bin 360 turisti ağırladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği! "Aroya" 2 bin 360 turistle geldi

Kruvaziyer turizminde hareketlilik sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 360 turistle limana yanaştı.

1 Malta bayraklı gemi 335 metre uzunluğunda

Malta bayraklı gemi 335 metre uzunluğunda

İstanbul Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'na yanaştı.

2 2 binden fazla yolcu taşıyor

2 binden fazla yolcu taşıyor

Gemide çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 yolcu ve 1116 personel bulunduğu belirtildi.

3 Tarihi mekanları da ziyaret ettiler

Tarihi mekanları da ziyaret ettiler

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

4 Akşam saatlerinde limandan ayrılacak

Akşam saatlerinde limandan ayrılacak

"Aroya"nın akşam Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
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