Doğu’nun 4 ilinde turizm hamlesi: Milyonlarca liralık finansman sağlanacak

Güray ayrıca, "Bitlis'te, Ahlat Belediyesiyle 'Ahlat Kadınlar, Engelliler ve Karavan Park Bölümlü Halk Plajı', Adilcevaz Belediyesiyle 'Urartu Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nın Turizme Kazandırılması' ve Tatvan Kaymakamlığıyla 'Hüseyin Dede Türbesi Restorasyonu' projelerini hayata geçireceğiz. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle 'Mir Kalesi Altyapı ve Çevre Düzenleme', Çukurca Belediyesiyle bir ilk olan 'Kültürel Butik Oteli' projelerimizi başlatacağız. Butik otel projemizde Çukurca'da uygun görülen tarihi iki taş evin aslına uygun olarak restorasyonunun yapılması amaçlanıyor. Muş'ta da 'Tarihi Murat Köprüsü Kültür Evi ve Dinlenme Merkezi' ve 'Kızılağaç Kanyonu Rekreasyon' projelerimizi hazırladık. Bölge turizmi için önemli olan projelerimizi çok önemsiyoruz." dedi.