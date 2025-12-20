Doğu’nun 4 ilinde turizm hamlesi: Milyonlarca liralık finansman sağlanacak

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’da turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelere destek vermek amacıyla 100 milyon liralık bir destek programını uygulamaya aldı.
1 Bölge, yerli ve yabancı turistlerin rotasına girdi
Yıllarca terörün gölgesinde kalan birçok güzelliğin sağlanan huzurla yerli ve yabancı turistlerin rotasına girdiği bölgede, bu potansiyelin turizme katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
2 'Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı' başladı
DAKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda sorumluluk bölgesini kapsayan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da "Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı"nı başlattı.
3 9 proje için 100 milyon liralık destek
Program kapsamında 4 ildeki tarihi ve turistik yapıların ayağa kaldırılması, yenilenmesi ve turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan 9 proje için 100 milyon liralık destek sağlandı.
4 Bölgenin turizm altyapısı güçlendirilecek
Van Gölü'nün eşsiz sahillerinin değerlendirilmesi, asırlar önce inşa edilen tarihi yapıların restorasyonunu kapsayan program ile bölgenin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve daha çok turiste ev sahipliği yapmasının sağlanması hedefleniyor.
5 "Bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalar sürüyor"
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
6 "Bölge, tarih, kış, dalış ve inanç turizmi açısından önemli potansiyele sahip"
Güray, "Bölge, tarih, kış, dalış ve inanç turizmi açısından önemli potansiyele sahip, bunun farkındayız. DAKA olarak son bir yıldır ülke gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin pozitif yansımalarını görünce yönetim kurulumuzda bölgedeki tarihi ve turistik yapıların ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması amacıyla bir karar aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız mali destek programını onayladı, 2025 yılı bütçesinden 100 milyon lira kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.
7 Projelerden bahsetti
Güray ayrıca, "Bitlis'te, Ahlat Belediyesiyle 'Ahlat Kadınlar, Engelliler ve Karavan Park Bölümlü Halk Plajı', Adilcevaz Belediyesiyle 'Urartu Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nın Turizme Kazandırılması' ve Tatvan Kaymakamlığıyla 'Hüseyin Dede Türbesi Restorasyonu' projelerini hayata geçireceğiz. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle 'Mir Kalesi Altyapı ve Çevre Düzenleme', Çukurca Belediyesiyle bir ilk olan 'Kültürel Butik Oteli' projelerimizi başlatacağız. Butik otel projemizde Çukurca'da uygun görülen tarihi iki taş evin aslına uygun olarak restorasyonunun yapılması amaçlanıyor. Muş'ta da 'Tarihi Murat Köprüsü Kültür Evi ve Dinlenme Merkezi' ve 'Kızılağaç Kanyonu Rekreasyon' projelerimizi hazırladık. Bölge turizmi için önemli olan projelerimizi çok önemsiyoruz." dedi.
8 "Projeler, bölgeye turistlerin çekilebilmesi için önemli"
Halil İbrahim Güray, Güray, hayata geçirilecek projelerin bölgeye turistlerin çekilebilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.
9 "Turizm alt yapısına yönelik maddi destekler devam edecek"
Gelecek yıllarda da turizm alt yapısına yönelik maddi desteklerinin devam edileceğini vurgulayan Güray, "Tarihi yapılar açısından zengin bir bölgede yaşıyoruz. Gerek mülkiyet durumu, gerek geçmiş yıllarda bölgede yaşanan terör meselesi nedeniyle yoğun bir çalışma yapılamadı. Şimdi ise ciddi çalışmaların yapıldığı bölgeler arasında yer alıyoruz.
Özellikle Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılması projesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ile milletvekillerimizin gayretleriyle oralarda ciddi çalışmalarının olduğunu görüyoruz." diye de ekledi.