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Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı

Danimarkalı gezgin Torbjorn Pedersen, dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan ziyaret eden ilk kişi olduğunu iddia ediyor. Bunu 10 yılda gerçekleştirdiğini ve ortalama günlük maliyetin 20 dolar civarında olduğunu söylüyor.

19 Ekim 2023 | 20:06
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Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı

44 yaşındaki Pedersen CNBC’ye şöyle konuştu: “Singapur gibi bazı ülkelerde günde 20 dolardan fazla harcamam gerekiyor. Ancak Bolivya gibi diğer ülkelerde 20 dolar fazlasıyla yeterli.”  Pedersen, trenlerde, gemilerde, pansiyonlarda ya da hamakta uyumadığı zamanlarda bazı evlere konuk olduğunu anlatıyor. Pedersen, sosyal medyada popüler olduktan sonra yüzlerce kişinin kendisine evlerini açtığını söylüyor.

Pedersen bu 10 yıllık macerasının, kendisine her ay yaklaşık 600 dolar gönderen jeotermal elektrik enerjisi üretim şirketi Ross Energy tarafından finanse edildiğini söyledi. Pedersen, salgın sırasında en fazla zamanı 772 gün yaşadığı Hong Kong’da, en kısa süreyi ise (sadece 24 saat) Vatikan’da geçirmiş.

TÜRKİYE'YE DE GELMİŞTİ

Bir röportajında İstanbul'u çok sevdiğini ve İstabul'da çok sayıda arkadaşının olduğunu söyleyen Pedersen, "İstanbul açık ara favori şehirlerimden biri. İstanbul olağanüstü bir şehir. Türkiye'de çok kez bulundum ve kesinlikle tekrar geleceğim" demişti. Pedersen, bir defasında Erzurum'dan İstanbul'a motosikletle seyahat ettiğini de anlatmıştı.

Pedersen, 203 bölgeyi ziyaret etmek için yaklaşık 382.000 kilometre (yol kat ettiğini ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere 20 farklı ulaşım yöntemini kullandığını söyledi:  

351 otobüs
67 minibüs
219 taksi
46 motosiklet taksi
87 paylaşımlı taksi
4 adet paylaşımlı motosiklet taksi
28 dört tekerlekten çekişli araç
9 kamyon
158 tren
19 tramvay
128 metro veya metro
43 çekçek veya tuktuk
40 konteyner gemisi
33 tekne
32 feribot
3 yelkenli tekne
2 yolcu gemisi
1 at arabası
1 polis arabası
1 yüksek performanslı yat

MACERASI 2013'TE BAŞLADI

AA'nın haberine göre gemicilik ve lojistik alanında çalışan, "Thor" lakabını kullanan Pedersen'in macerası, 2013'te babasından gelen elektronik postayla başladı. Babasının gönderdiği makalede, şu ana kadar hiç kimsenin uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri dolaşmadığı yazıyordu. Pedersen, bunun üzerine hava yolu kullanmadan dünyayı gezmek için araştırmalara başladı.

Aylar süren araştırmaların ardından planını yapan Pedersen, 34 yaşındayken 10 Ekim 2013'te, tüm ülkeleri kapsayan seyahat için, turunu tamamlamadan dönmemek üzere, Danimarka'dan ayrıldı.

3 KURAL BELİRLEDİ

Pedersen'in, bu seyahate çıkarken tek hedefi vardı. Evine dönmeden ve dünyadaki tüm ülkeleri hava yolu kullanmadan dolaşan ilk kişi olarak tarihe geçmek. Danimarkalı seyyah, bu hayaline ulaşmak için işinden ayrıldı, ailesini geride bıraktı ve çantasına koyduğu birkaç eşyayla yolculuğuna başladı. Torbjorn Pedersen, bu seyahat için kendisine 3 kural belirledi; uçakla seyahat etmeyecek, her ülkede en az 24 saat kalacak ve seyahate başladıktan sonra dünya turunu tamamlayana kadar evine hiç dönmeyecekti.
 

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