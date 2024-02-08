BBC'nin Euromonitor International'ın 2023'te dünyada en çok ziyaret edilen 100 şehri sıraladığı raporuna dayandırdığı haberinde dünyada en çok ziyaret edilen 4 şehirden 2'sinin Türkiye'de olduğu belirtiliyor. İşte BBC'de yer alan makaleye göre bu durumun nedenleri...

1 ÇOĞU GEZGİNİN ORTAK NOKTASI: TÜRKİYE BBC, "Seyahat neredeyse pandemi öncesi ihtişamına geri döndü. Kasım 2023'te BM Dünya Turizm Örgütü, uluslararası seyahatlerin pandemi öncesi seviyelerin %90'ına ulaşma yolunda ilerlediğini ve yıl boyunca yaklaşık 975 milyon kişinin yurt dışına çıktığını belirtti. Ve bu uluslararası gezginlerin çoğunun aklında ortak bir varış noktası var: Türkiye" diyor.

2 EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 4 ŞEHİRDEN İKİSİ TÜRKİYE'DE BBC, makalesinde "Aralık ayında Euromonitor International, uluslararası varışlar için dünya çapında ilk 10 şehri detaylandıran raporu Top 100 City Destinations Index 2023'ü yayınladı. Şaşırtıcı bir şekilde, dünyada en çok ziyaret edilen dört şehirden ikisi Türkiye'de: İstanbul ve Antalya" diyor.

3 RAPOR NELER SÖYLÜYOR? Rapora göre uluslararası varışlarda listenin ilk sırasında İstanbul var. İstanbul ziyaretçi sayısında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak 2. sıradaki Londra ve 3. sıradaki Dubai'yi geride bıraktı. 4. sırada ise Antalya bulunuyor

4 'İLGİNÇ OLAN ANTALYA'NIN RAKAMLARI' BBC makalesinde, "İstanbul'un 15,5 milyon nüfuslu (Avrupa'nın en büyük) bir megalopolis olduğu düşünüldüğünde bu büyük bir sürpriz olmayabilir. Ancak daha da ilginç olan, Türk Rivierası'nda yer alan ve 1,3 milyon kişinin yaşadığı Antalya'nın nasıl olup da 16,5 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlamayı başardığıdır . Paris (nüfus: 2,1 milyon), Hong Kong (7,4 milyon), Bangkok (11 milyon) ve New York City'den (8,5 milyon) daha fazla ve kendi nüfusunun 12 katından daha fazla" diyor. BBC, makalesinde bu artış için şu yorumları yapmış:

5 BBC'YE GÖRE SEBEPLERİ: ÖZELLİKLERİ "Antalya, uluslararası ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu oluşturan Almanlar, Ruslar ve İngilizler için uzun zamandır popüler bir seyahat noktası olmuştur. Turkuaz suları, ılıman kışları, 300 gün güneşli havası Antalya'yı bir plaj destinasyonu haline getirmiştir". Makalede Antalya'nın konumu, özellikleri hatırlatılarak Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir zamanlar "Hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği belirtiliyor.

6 UÇUŞLARDAKİ BÜYÜK ARTIŞ Makalede şu yorumlar var: "Mevcut uçuşlardaki büyük artış sayesinde, dünyanın dört bir yanından daha fazla insan Antalya'nın güzelliğini deneyimliyor. Euromonitor raporuna göre, şehir 2023 yılında 2022 yılına kıyasla uluslararası ziyaretçi sayısında %29'luk bir artış yaşadı"

7 TÜRKİYE GENELİNDE DE ARTIŞ VAR "Ancak gezginler sadece İstanbul ve Antalya'ya gitmiyor. Devlet Hava Meydanları verilerine göre, 2023 yılında Türkiye genelinde iç ve dış hat uçuşları bir önceki yıla göre %16,3 arttı ve ülke bu yıl daha da fazla uluslararası ziyaretçiyi ağırlamaya hazır görünüyor"

8 E-VİZE KARARI "Ocak 2024'te Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'dan gelen yolcuların 90 günden az süren ziyaretleri için e-vize alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Giriş koşullarındaki bu son gevşemenin, 2023 yılında %10,4 artışla 49 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan Türkiye'ye gelen uluslararası gezgin sayısını artırması muhtemeldir. Türkiye ayrıca Amerikalılar için nispeten uygun fiyatlı bir ziyaret yeri olmaya devam ediyor; yaşam maliyetinin ABD'dekinden %54 daha düşük olduğu tahmin ediliyor"

9 SAĞLIK TURİZMİ "Türkiye'ye ziyaretçi çeken bir diğer husus da büyüyen sağlık turizmi sektörüdür. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2022 yılında yaklaşık 1,2 milyon kişi sağlık turizmi için Türkiye'ye seyahat etti. Bu 2021 yılına kıyasla %308'lik bir artış. Sadece 2023 yılının ilk yarısında 746.290 medikal turist daha Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Antalya, diş turizmi için özellikle popüler bir nokta olup, birçok yerel diş hekimi ve her şey dahil diş turizmi operatörleri hastaların seyahat masraflarını karşılamayı teklif etmektedir"