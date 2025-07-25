Dünyanın en güçlü pasaportları 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı Henley Pasaport Endeksi güncellendi. Singapur, önceden vize gerektirmeden en fazla ülkeye giriş hakkı tanıyan pasaport olarak zirvedeki yerini korudu. Japonya ve Güney Kore ikinci sırayı paylaşırken, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda üçüncü sırada yer aldı.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI:
21 TÜRKİYE 46'INCI SIRADA
Listenin 46'ıncı sırasında Türkiye yer alıyor. Geçen yıl 52'inci sırada konumlanan Türkiye, bu yıl 6 sıra birden yükseldi.
İlk 10'un devamı ise şöyle:
6. Birleşik Krallık
7. Avustralya
7. Çekya
7. Macaristan
7. Malta
7. Polonya
8. Kanada
8. Estonya
8. Birleşik Arap Emirlikleri
9. Hırvatistan
9. Litvanya
9. Slovakya
9. Slovenya
10. İzlanda
10. Litvanya
10. ABD