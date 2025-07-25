Dünyanın en güçlü pasaportları 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı Henley Pasaport Endeksi güncellendi. Singapur, önceden vize gerektirmeden en fazla ülkeye giriş hakkı tanıyan pasaport olarak zirvedeki yerini korudu. Japonya ve Güney Kore ikinci sırayı paylaşırken, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda üçüncü sırada yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI: