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Dünyanın en güçlü pasaportları 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi'ne göre Singapur birinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken, ABD pasaportu 10’unculuğa geriledi. Türkiye ise 6 sıra birden yükseldi.

25 Temmuz 2025 | 12:58
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2025 | 13:00
Dünyanın en güçlü pasaportları 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı Henley Pasaport Endeksi güncellendi. Singapur, önceden vize gerektirmeden en fazla ülkeye giriş hakkı tanıyan pasaport olarak zirvedeki yerini korudu. Japonya ve Güney Kore ikinci sırayı paylaşırken, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda üçüncü sırada yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI:

1 SİNGAPUR

SİNGAPUR

VİZESİZ 193 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

2 GÜNEY KORE

GÜNEY KORE

VİZESİZ 190 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

3 JAPONYA

JAPONYA

VİZESİZ 190 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

4 DANİMARKA

DANİMARKA

VİZESİZ 189 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

5 FİNLANDİYA

FİNLANDİYA

VİZESİZ 189 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

6 FRANSA

FRANSA

VİZESİZ 189 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

7 ALMANYA

ALMANYA

VİZESİZ 189 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

8 İRLANDA

İRLANDA

VİZESİZ 189 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

9 İTALYA

İTALYA

VİZESİZ 189 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

10 İSPANYA

İSPANYA

VİZESİZ 189 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

11 AVUSTURYA

AVUSTURYA

VİZESİZ 188 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

12 BELÇİKA

BELÇİKA

VİZESİZ 188 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

13 LÜKSEMBURG

LÜKSEMBURG

VİZESİZ 188 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

14 HOLLANDA

HOLLANDA

VİZESİZ 188 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

15 NORVEÇ

NORVEÇ

VİZESİZ 188 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

16 PORTEKİZ

PORTEKİZ

VİZESİZ 188 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

17 İSVEÇ

İSVEÇ

VİZESİZ 188 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

18 YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

VİZESİZ 187 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

19 YENİ ZELANDA

YENİ ZELANDA

VİZESİZ 187 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

20 İSVİÇRE

İSVİÇRE

VİZESİZ 187 ÜLKE SEYAHAT EDİLEBİLİYOR

21 TÜRKİYE 46'INCI SIRADA

TÜRKİYE 46'INCI SIRADA

Listenin 46'ıncı sırasında Türkiye yer alıyor. Geçen yıl 52'inci sırada konumlanan Türkiye, bu yıl 6 sıra birden yükseldi.

İlk 10'un devamı ise şöyle:

6. Birleşik Krallık
7. Avustralya
7. Çekya
7. Macaristan
7. Malta
7. Polonya
8. Kanada
8. Estonya
8. Birleşik Arap Emirlikleri
9. Hırvatistan
9. Litvanya
9. Slovakya
9. Slovenya
10. İzlanda
10. Litvanya
10. ABD
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