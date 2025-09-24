Dünyanın en güzel köyü seçilmenin laneti

Forbes, bu yıl Unforgettable Travel ile birlikte dünyanın en güzel 50 köyünü listeledi. Hemen hatırlatalım listeye Türkiye'den de bir köy girdi. Listenin ilk sırasında bir İngiliz köyü var... Ancak yerel halk artan popülarite nedeniyle mutsuz. İşte anlattıkları:
1 İLK SIRADA BİBURY VAR
Listenin ilk sırasında İngiltere'den Bibury var. Independent'ın haberine göre bu küçük Cotswolds köyü, 17. yüzyıldan kalma dokumacı kulübeleri ve büyüleyici sulak alanıyla ünlü.
2 'SULUBOYADAN ÇIKMIŞ GİBİ'
Forbes, Bibury için "Cotswolds’un kalbinde yer alan Bibury, sanki suluboyadan çıkmış bir rüya gibi uzanıyor —bal rengi taşlarla örülü kulübeler, Arlington Row boyunca sıralanmış; yosun tutmuş çatıları, 14. yüzyıl dokumacılarının hikâyelerini fısıldıyor. Coln Nehri burada usulca akıyor —altın renkli düğün çiçekleriyle unutma beni çiçeklerinin arasından kıvrılarak geçerken, ördekler söğütlerin gölgesinde tembelce yüzüyor. Yakında Bibury Alabalık Çiftliği ziyaretçileri balıkbeslemeye ya da nehir kıyısında piknik yapmaya çağırıyor; St. Mary Kilisesi ise kadim taşların arasında dinginlik arayanlara sessizlik sunuyor. Havadaysa açan lavantaların kokusu, yeni fırından çıkmış çöreklerin mis gibi buğusuyla iç içe geçiyor" diyor.
3 ÜNÜ YAYILIYOR
Bir dönem İngiltere'nin en güzel köyü olarak bilinen Bibury fotoğraf çekmek isteyen çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bunun da yerel halka için bir bedeli var.
4 İKİ UCU KESKİN BIÇAK
Bibury Köy Meclisi Başkanı Craig Chapman'a göre köyün çektiği turist sayısı sorunlu. "Dünyayı dolaşmış biri olarak, bizi "dünyanın en çekici köyü" seçmelerine epey şaşırdım. Bu büyük bir onur ama aynı zamanda biraz da sürpriz" diyor. Bibury, popülerliği nedeniyle aşırı turizmle mücadele ediyor. Chapman, köyün karşı karşıya kaldığı turizm seviyesinin "sorunlu" olduğunu ve bu çekiciliğin "yerel halk için bir maliyet" yarattığını söyledi.
5 NÜFUS HAFTA SONU 20 BİNE ÇIKIYOR
Bibury'nin 600-700 kişilik nüfusu hafta sonları 20 bine kadar çıkıyor. Yerel halk, otobüs trafiği, ziyaretçi kuyrukları ve turistlerin fotoğraf çekmek için özel mülklerin duvarlarından tırmanması gibi sorunlarla karşılaşıyor.
6 KÖPRÜDEN YALNIZCA BİR ARAÇ GEÇİYOR
BBC'ye göre köy bir tali yol üzerinde. Yol dar ve Coln Nehri üzerindeki köprü yalnızca tek bir aracın geçmesine izin veriyor.
Chapman, "Konu, insanların köye nasıl geldikleri, ne zaman geldikleri, nasıl davrandıkları, nereye park ettikleri gibi mekanizmalarla ilgili. Yol dar, Coln Nehri üzerinde sadece bir aracın geçebileceği genişlikte bir köprü var. Özellikle büyük otobüslerin neden olduğu yoğunluktan çok çektik" diyor.
7 'AYAĞIMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ'
Independent'ın haberine göre bir köy sakini, park yeri tartışması sırasında bir Range Rover'ın ayağının üzerinden geçtiğini iddia etti. Yerel halk turistlerin rastgele araç park etmesinden şikayetçi.
Geçen ay, turistlerden köyü ziyaret ederken daha küçük araçlar kullanmalarını istenmiş. Mayısta ise otobüslere erişim kısıtlamaları getirilmiş.
8 2. SIRADA HALLSTATT VAR
Avusturya Köyü Hallstatt en güzel köyler listesinin ikinci sırasında yer alıyor.
9 3. SIRADA REİNE VAR
Listenin 3. sırasında ise engebeli zirvelerin altına gizlenmiş Norveç Köyü Reine yer alıyor.
11 5. SIRADA GASADALUR VAR
Listenin 5. sırasında Faroe Adaları'na bağlı Gásadalur var... Fotoğrafta sarp kayalar üzerindeki köy ve Atlantik'e dökülen ikonik şelale Múlafossur yer alıyor.
12 TÜRKİYE'DEN ORTAHİSAR LİSTE
Forbes'un listesine göre Türkiye'den Ortahisar (Kapadokya) da dünyanın en güzel 50 köyü arasına 40. sıradan girdi.
13 'ORTAHİSAR BİR ANIT GİBİ YÜKSELİR'
Forbes, Ortahisar’ı şu ifadelerle tanımladı:
“Kayısı ve kül rengi çizgilerle kaplı bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından bir anıt gibi yükselir. Antik kalesi, mağaralar, güvercinlikler ve labirent gibi tünellerle oyulmuştur. Taş sokaklar, kayısı tezgâhlarının ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin önünden kıvrılarak geçer. Burada yerel halk, lale biçimli bardaklarda hikâyelerini paylaşır. Bu arada, gün doğumunda balonlar, güneşten ağarmış tüflerin üzerine gölgeler düşürerek sessizce Hallaçdere Vadisi’nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde süzülür. Nakışlı yeleklerin ve bakır eşyaların kaybolan ritimleri anlattığı Ortahisar’ın Etnografya Müzesi’ni ziyaret edin.”