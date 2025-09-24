ARA
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Eylül'de arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.


İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Eylül'de arttı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e çıktı.

