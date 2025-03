Ege adalarına 300 bin yolcu taşıyacak

Geçtiğimiz yıl Ege Adaları’na ilk uluslararası seferlerine başlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2025 yılı hedeflerini daha da büyüttü. 2024 yılında, Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları’na gerçekleştirdiği seferlerle 155 bin yolcu taşıyan İDO, 2025 yılında hedefini 300 bin yolcuya çıkarıyor.

Ege Adaları’na olan ilginin her geçen yıl arttığını ve 2025 sezonuna çok daha güçlü bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “2024 yılı boyunca Ege Bölgesi'nde başlattığımız tatil turizmi seferlerine gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun etti. Yolcularımızın geri dönüşleri, yaptığımız yatırımların ve sunduğumuz hizmetlerin doğru bir yolda olduğunu gösterdi. Bu yıl, 8 gemiyle daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyoruz. Seferlerimizin sayısını artırarak hem yerli hem de yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vereceğiz. Leros çok büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde seferlerimize Dikili – Midilli ve Fehtiye- Rodos seferlerini de eklemeyi planlıyoruz" diyor.

BÖLGESEL TURİZME KATKI

Ege Adaları'na yönelik olarak yeni hatların açılmasının ve daha fazla yolcu taşınmasının, İDO’nun bölgesel turizme katkı sağlamadaki kararlılığını pekiştirdiğini ifade eden Orhan, şöyle devam ediyor: “İDO olarak sadece bir ulaşım şirketi olmanın ötesine geçerek, Ege Bölgesi’ne değer katacak bir turizm destinasyonu yaratmayı amaçlıyoruz. Bu yılki hedefimiz, Ege Adaları'na 300 bin yolcu taşımak. Ayrıca, adalara olan talep doğrultusunda saha çalışmalarımız ve izin süreçlerimiz hızla devam ediyor. Yeni nesil deniz otobüsleriyle, yolculukları daha hızlı ve konforlu hale getirecek yatırımlarımız da devam ediyor."

Özellikle yaz sezonunda, talep artışını karşılamak adına sefer sayılarında artışlar yapacaklarından söz eden Orhan, “Ege Adaları'na ulaşımı daha kolay ve cazip hale getirerek, bölgedeki turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bayram döneminde başlattığımız seferler hem vatandaşlarımız hem de yabancı turistler için büyük bir fırsat olacak. 2025’te İDO, Ege Adaları'na ulaşımı daha da yaygınlaştırarak, tatilcilerin tercih ettiği ilk ulaşım alternatifi olmayı amaçlıyor" diye ekliyor.

Samos'la başlayan 2025 sezonu, mayıs ayında daha geniş bir güzergâh ağı ile devam edecek. Bayram dönemi boyunca her gün yapılacak olan seferler, yaz aylarında da yoğun talep doğrultusunda artarak devam edecek.



İDO'NUN EGE ADALARI HATLARI



Kuşadası-Samos Hattı: Bayram boyunca her gün yapılacak seferler, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında ise haftada dört gün olacak. Haziran ayının başından 14 Eylül'e kadar her gün düzenlenecek seferler, 28 Eylül’de sona erecek.



Seferihisar-Samos Hattı: Bayram boyunca her gün yapılacak seferler, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında ise belirli günlerde düzenlenecek. Temmuz ve ağustos aylarında her gün yapılacak seferler eylül ayında haftada dört güne düşecek. 28 Eylül’de seferler sona erecek.



Dikili-Midilli Seferleri: 16 Mayıs'ta başlayacak bu yeni sefer, haziran ayında haftada üç, temmuz ve ağustosta ise her gün yapılacak. Eylül ayında tekrar haftada üç güne düşecek ve 28 Eylül’de sona erecek.



Turgutreis-Leros Hattı: Geçtiğimiz yıl başlatılan ve büyük ilgi gören Turgutreis-Leros seferleri 30 Eylül'e kadar sürecek.



Kuşadası-Leros Hattı: Kuşadası-Leros seferleri, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında haftada dört ve hazirandan itibaren her gün yapılacak. Seferlerin sonuncusu ise 28 Eylül’de olacak.