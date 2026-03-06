Ege'de turizm ara tatil ve bayramla hızlanacak

Deniz, güneş ve kum turizminin yanı sıra kültür, tarih, sağlık ve doğa turizmi seçenekleriyle öne çıkan Ege, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Okullarda hafta sonu tatilinin ardından başlayan 16-20 Mart'taki ara tatil ve devamındaki bayram sürecini aileleriyle dinlenerek geçirmek isteyenler, turistik bölgeler için rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. İç pazardaki hareketlilik, yaz sezonu öncesi turizmcilerin yüzünü güldürdü.

"Ege'de sezon bayramla beraber başlayacak"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Teoman Şensoy, AA muhabirine Ege'nin ülke turizminin vazgeçilmez destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki turizm çeşitliliğine dikkati çeken Şensoy, "Önümüzde vatandaşlarımızın tatil ihtiyacını karşılayacak bir zaman olacak. Dolayısıyla bu periyodun içinde misafirlerimizi çok iyi şekilde ağırlayacağız ve iyi talep alacağız. Ege'de Urla, Çeşme, Kuşadası, Didim'imiz var. Bu bölgeler ciddi talep alacak. Bu boşluk, insanların nefes alma, aileleriyle bir paylaşım ve rahatlama için kullanabilecekleri çok iyi zaman." dedi.

Şensoy, bölgedeki otel ve turistik tesislerin misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü, çeşitli programlar hazırladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bölgede bir hareketlilik başladı ama bu biraz daha ivme alacaktır. Önümüzdeki hafta içinde ivmeyi bekliyoruz. Bundan önce bayramlar yaz sezonuna denk geldiği için bayramla yaz sezonu tatilleri bir arada oluyordu. Dolayısıyla şimdi bu tarihsel döngüden dolayı sezon Ege'de erken başlayacak. Ege'de sezon bayramla beraber başlayacak."

"Yavaş yavaş doluluklar başlamış durumda"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İzmir Bölge Temsil Kurulu Üyesi Mustafa Eren Küçükkibar da sahil kısımlarında Kuşadası, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık gibi ilçelerin, iç kısımlarda ise Efes ve Şirince gibi tarihi alanların ön plana çıktığını anlattı.

Ara tatil ve bayramın turizmi hareketlendirdiğini kaydeden Küçükkibar, "Ege'ye gelecekler için birçok alternatif söz konusu. Kış sezonunu da atlattık. Havalar da güzelleşiyor. Ege'nin ekoturizm köyleri, sahil kesimleri ve birçok yerde yavaş yavaş doluluklar başlamış durumda. Geçen seneye oranla bölgeyi tercihte yüzde 10 ile 15 civarında bir artış söz konusu rezervasyonlarda." diye konuştu.