İçinde Atatürk'ün meşhur tren fotoğrafının çekildiği tren de var... İki asırlık demir yolu serüveni Çamlık’ta hayat buluyor

Poliçe, müzedeki en eski lokomotifin 1887 İngiliz yapımı ve saatte 28 kilometre hız yapabilen araç olduğunu dile getirerek, bu lokomotifin 1920'li yıllara kadar aktif çalıştığını ifade etti.

Müzede yaklaşık üç aydır süren restorasyon faaliyetlerinin sonuna gelindiğini bildiren Poliçe, "Tüm lokomotiflerimiz tekrar yenilenmiş durumdadır. Tüm ziyaretçilerimizi burada yaklaşık iki asırlık bir yolculuğa çıkmaya, lokomotiflerimizi görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle müzeyi ziyaret eden Ömer Alıçlı, Ankara'dan tatil için Kuşadası'na geldiklerini ve Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiklerini ifade etti.



