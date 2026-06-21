Lavanta tarlalarındaki mor şölen büyülüyor: İstanbulluların yeni kaçış rotası oldu

Lavanta tarlalarının sadece görsel bir çekim noktası değil, aynı zamanda kırsal turizme katkı sağlayan bir alan haline geldiği ifade ediliyor. Bölge işletmecilerine göre “mor turizm” sayesinde hem yerel ekonomi hareketleniyor hem de Tekirdağ’ın doğal güzellikleri daha geniş kitlelere ulaşıyor.