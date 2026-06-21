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  • Lavanta tarlalarındaki mor şölen büyülüyor: İstanbulluların yeni kaçış rotası oldu

Lavanta tarlalarındaki mor şölen büyülüyor: İstanbulluların yeni kaçış rotası oldu

Şehirden kaçanların adresi değişti. İstanbulluların yeni rotası Tekirdağ’daki lavanta tarlaları oldu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki lavanta tarlaları, yaz sezonuyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Doğaseverler, mor tarlalarda vakit geçirirken bölge “mor turizm” ile dikkat çekmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lavanta tarlalarındaki mor şölen büyülüyor: İstanbulluların yeni kaçış rotası oldu

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte lavanta tarlaları yeniden ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, özellikle İstanbul’dan gelenler mor renge bürünen tarlalarda doğayla iç içe vakit geçiriyor. Bölge son yıllarda “mor turizm” ile öne çıkarken, hem görsel şölen hem de sosyal medya etkisiyle ilgi her geçen gün artıyor.

 

1 Lavanta tarlaları kaçış rotası oldu

Lavanta tarlaları kaçış rotası oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa’daki lavanta bahçeleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Hafta sonlarını doğada geçirmek isteyen vatandaşlar, mor tarlalar arasında yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf ve video çekiyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarının artmasıyla birlikte bölge, kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekmiş durumda.

2 İstanbul’dan yoğun ziyaretçi akınına uğruyor

İstanbul’dan yoğun ziyaretçi akınına uğruyor

Bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük bölümünü İstanbul’dan gelen vatandaşlar oluşturuyor. Artan ilgi nedeniyle tarlalarda gün boyu hareketlilik yaşanırken, lavanta sezonu boyunca yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. İşletmeciler, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını ve bölgenin artık önemli bir turizm noktası haline geldiğini belirtiyor.

3 Mor turizm bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Mor turizm bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Lavanta tarlalarının sadece görsel bir çekim noktası değil, aynı zamanda kırsal turizme katkı sağlayan bir alan haline geldiği ifade ediliyor. Bölge işletmecilerine göre “mor turizm” sayesinde hem yerel ekonomi hareketleniyor hem de Tekirdağ’ın doğal güzellikleri daha geniş kitlelere ulaşıyor.

4 Sezon temmuz sonuna kadar sürecek

Sezon temmuz sonuna kadar sürecek

İşletmeciler, lavanta tarlalarındaki ziyaretçi yoğunluğunun temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Sezonun ardından hasat yapılacağı ve lavanta yağının elde edileceği ifade edilirken, gelecek yıl için de şimdiden hazırlıkların başladığı kaydediliyor.
Etiketler
Tekirdağ lavanta turizm istanbul
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