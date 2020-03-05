Müze otel konsepti yayılmaya başladı - Ekonomist

Müze otel konsepti yayılmaya başladı
Fark yaratmak, olmayanı sunmak ve deneyim yaşatmak günümüz insanını cezbetmenin olmazsa olmazları arasında başı çeken kavramları oluşturuyor.
Tarihi zenginlikleriyle öne çıkan ülkemizi turizmde deniz-kum-güneş üçgeninin dışına çıkarmak, rakiplerine göre fark yaratmak, olmayanı ortaya koymak için sıra dışı yatırımlar yapılıyor.
Müze otel anlayışı da bu gerçekten yola çıkılarak oluşturulan bir trend. Dünyada son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren müze otel trendi ülkemizde de yayılmaya başladı.
Ekonomist Dergisi olarak, Türkiye turizminde de performans grafiği hızla yükselen ‘müze otel’leri araştırdık.
İstanbul’dan Kapadokya’ya, Sinop’tan Datça’ya, Antalya’dan Urla’ya kadar Türkiye’nin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 15 müze otele ulaştık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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