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YÖK duyurdu: Savunma sanayinde Yapay zeka başvuruları açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliğinde hayata geçirilen SAYZEK Akademik Tez Programı'nın (SAYZEK-ATP) 2026-2027 dönemi başvuruları başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YÖK duyurdu: Savunma sanayinde Yapay zeka başvuruları açıldı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, adaylar başvurularını 8 Ekim'e kadar yapabilecek.

Savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinlikleri artırmayı ve öğrencilerin akademik çalışmalarını sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturmayı amaçlayan programın kapsamı bu yıl genişletildi. Bu kapsamda, lisans son sınıf ve tezli yüksek lisans öğrencilerine açık olan programa bu yıl ilk kez 3'üncü sınıf lisans öğrencileri de başvurabilecek.

Böylece 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile tezli yüksek lisans öğrencilerinin savunma sanayisi ve yapay zeka alanıyla daha erken aşamada buluşması hedefleniyor. Program kapsamında öğrenciler proje ve tez çalışmalarını savunma sanayisi firmalarından görevlendirilen sektör mentörleri eşliğinde yürütecek.

Öğrencilere, teknik eğitimler, kamp ve teknik ziyaretlerin yanı sıra belirlenen şartlar kapsamında savunma sanayisi şirketlerinde staj imkanı da sunulacak. Programa bilgisayar, yazılım, yapay zeka, elektrik-elektronik, endüstri, makine, mekatronik, malzeme, havacılık ve uzay mühendisliklerinin de aralarında bulunduğu birçok bölümden öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular, bireysel veya en fazla üç kişilik takımlar halinde yapılabilecek ve adaylarda en az 2,00 genel not ortalaması şartı aranıyor. Başvurular, "https://atp.sayzek.org.tr" internet adresinden çevrim içi yapılabilecek.

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