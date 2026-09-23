Dünyada trend oldu, Türk mutfağında yüzyıllardır var: İsrafı azaltan gelenek

Şef, yemek kitabı yazarı ve televizyon programcısı Sahrap Soysal, Türk mutfağında kışa hazırlığın yüzyıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.

Kışlık hazırlıkların başında konserve, turşu, tarhana ve bulgur gibi ürünlerin geldiğini, domates konservesi için özellikle eylül ayını beklediğini anlatan Soysal, domateslerin iyice olgunlaştığını, daha lezzetli olduklarını ve renklerinin çok güzelleştiğini ifade etti.

Konservenin, yiyecekleri saklamanın geleneksel yöntemlerinden biri olduğunu bildiren Soysal, "Bence konserve, dünyanın en sağlıklı saklama yöntemlerinden biri ve bu yüzyıllardan beri var. Her zaman her konuda bir bilgi kirliliği oluyor, herkes her şeyi tartışıyor ama konserveleme sağlıksız bir yöntem değil." dedi