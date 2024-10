Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, "Best of the World 2025 Readers' Choice" (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) seçkisinin finalistlerinin, National Geographic Travel'ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "2025 Dünyanın En İyileri" listesinde Bodrum'un da yer aldığı ve final oylamasına sunulduğu aktarıldı.