Nevşehir Kültür Yolu Festivali başlıyor: Uluslararası Balon Festivali ve dahası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada festival ile Kapadokya'nın sessiz mirasına yeniden ses verdiklerini söyledi.

Ersoy yaptığı açıklamada "Nevşehir, 2–10 Ağustos tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle adeta bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak" diyerek, Kapadokya’nın kalbinde yer alan şehrin; peribacalarıyla süslenmiş vadilerinden yer altı şehirlerine, binlerce yıllık geçmişiyle masalsı bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı.

Festival süresince sanatın her rengine ev sahipliği yapacak sergiler aracılığıyla, Nevşehirlilerin kentin geçmişten bugüne uzanan zengin kültürel dokusunu keşfetme imkanı bulacaklarını ifade eden Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali’nin Nevşehir’e ve tüm ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacağını dile getirdi.

Pablo Picasso sergisi var

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Pablo Picasso’nun 74 orijinal eserinden oluşan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi olacak.

Picasso'nun gravür, çizim, litografi, poster ve fotoğraflarının yer aldığı bu özel seçki, Güray Müze’de Lale Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulacak.

Kültürel zenginlikler öne çıkacak

Resul Çelik’in eserlerinden oluşan “Gizem Dolu Anadolu” sergisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde ziyaretçileri bekliyor.

Meryem Ana Kilisesi’nde yer alacak “Kuralsız Bağlantılar” sergisi, geleneksel Osmanlı minyatürünü Batı sanatının ikonik eserleriyle bir araya getirerek disiplinlerarası yeni bir estetik anlayış sunacak.

Mustafapaşa Eleni Kilisesi’nde açılacak “Matraki” sergisinde ise Matrakçı Nasuh’un şehir resimleri günümüz sanatçıları tarafından yeniden yorumlanacak.

Sergiye “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı” adlı belgesel gösterimi de eşlik edecek. Ayrıca “Gökyüzünden Türkiye”, “Eskizden Piksele”, “Quasimotho”, “Cengiz Yatağan”, “Medeniyetlerin Mirası”, “Türkiye'nin Minyatürleri”, “Dijital Hareketli Minyatür”, “Türkiye'nin Ustaları Belgeseli”, “Yaşayan Miras”, “Çin Kaligrafi ve Resim”, “Valizimde Kapadokya” gibi birçok sergi de şehrin dört bir yanına yayılacak.

Müzik şöleni katılımcıları bekliyor

Göreme Festival Alanı’nda kurulacak ana sahne, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Sinan Akçıl, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Bayhan, Uğur Işılak ve Sagopa Kajmer gibi Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerini ağırlayacak. Festival, aynı zamanda Tuluyhan Uğurlu, Tuluğ Tırpan, Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen gibi sanatçıların sahne performanslarına da ev sahipliği yapacak.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Hatay Medeniyetler Korosu da festivale zenginlik katacak.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun “Semâ Mukâbelesi” ise mistik bir atmosfer sunacak.

Sanat cezaevine de ulaşıyor

Kültür Yolu Festivali, sosyal sorumluluk misyonu kapsamında ceza ve tevkifevlerinde kalan vatandaşları da sanatla buluşturuyor.

Bu kapsamda Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları özel bir konser verecek.

Sinematik bir deneyim

Festival, 5. EthnoKino Film Festivali’ne de ev sahipliği yapıyor.

Peribacalarının gölgesinde ve yıldızların altında gerçekleşecek film gösterimleri, performanslar ve söyleşilerle katılımcılara sinematik bir deneyim sunacak.

“FotoMaraton” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde, fotoğraf tutkunları festivalin ruhunu yakalayacak kareler için yarışacak.

Deniz Çeliker söyleşisi ve ödül töreni Kapadokya Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Ünlü komedyen Gökhan Ünver, stand-up gösterisiyle izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşatacak. “Bulgaristan - Türkiye Kültür Buluşmaları” kapsamında geleneksel bebek ve kostüm atölyeleri düzenlenecek. “Orta Anadolu Müzikali” ise bölgenin kültürel mirasını türküleri, hikayeleri ve mizahi diliyle sahneye taşıyacak.

Tiyatro ve bale temsilleri sahnelenecek

Festivalin sahne sanatları programı kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu “Kerbela”, Konya Devlet Tiyatrosu “Taj Mahal Muhafızları” ve Ankara Devlet Opera ve Balesi “Tango Tutkusu” eserleriyle sahne alacak.

Geleneksel sanatlara ilgi duyanlar için zengin içerikli atölyeler de düzenlenecek. Katılımcılar; keçeden güvercin yapımı, kitre bebek yapımı, Çin resim sanatı, çömlek, ebru, halı-kilim dokuma, hüsn-i hat gibi farklı alanlarda deneyim kazanacak. Simülasyon deneyimleriyle desteklenen bu atölyeler, kültürel mirasla etkileşim kurma ve sanatsal üretim fırsatları sunacak.

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak’ın yer alacağı “Züleyha ile Sınırsız Sohbetler”, Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Zafer Şahin, Melik Yiğitel ve Sinan Burhan’ın katılımıyla “Kültür, Turizm ve Medya” başlıklı söyleşi, arkeolojik kazılar ve Sarı Saltuk üzerine yapılacak sunumlarla kültürel ve entelektüel derinliği olan oturumlar gerçekleştirilecek.

Son 4 günde balon festivali yapılacak

Festivalin son dört günü olan 7–10 Ağustos tarihleri arasında Göreme Festival Alanı’nda düzenlenecek Uluslararası Balon Festivali, 17 farklı ülkeden gelen birbirinden renkli ve figüratif balonlarla Kapadokya semalarını süsleyecek. “Night Glow” etkinlikleri ise geceyi adeta sanatla aydınlatacak.