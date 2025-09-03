Restoran fiyatlarıyla tartışılan ünlü adada 63 bin euroluk adisyon

Mallorca'daki bir restoran, çeşitli pizzalar ve balık yemeklerinin de dahil olduğu toplam 63.000 (Yaklaşık 74 bin dolar) euroluk hesabı Instagram'dan paylaştı, tartışmalar başladı.

Mallorca'da turistik tatil beldesi Palma Nova'da bulunan restoran, paylaşımında 45 bin Euro değerinde 'çeşitli balık yemekleri' ve içecekleri içeren hesabı paylaşıp altına "Bu fatura kimin? Lütfen aşağıya etiketleyin, konuşmak istiyoruz" diye yazmış.

Daily Mail'in haberine göre söz konusu hesapta özellikle dikkat çeken detay, sadece "çeşitli balıklar" kısmındaki 45.000 euro tutarındaki harcama oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Merak ediyorum Mallorca civarında ne tür absürd, pahalı bir balık yaşıyor" yorumunu yapmış...

Dış basına göre Annabel Restoran'daki yemeğe toplam 17 kişi katıldı. İddiaya göre grupta bir ABD’li ünlü sporcu da yer alıyordu.

TURİSTLER ARTIK RESTORANLARI TERCİH ETMİYOR

Devasa fatura, Mallorca'da turizm yöneticilerinin uyarılarının ardından geliyor. Çünkü, pek çok turist bölgede artan fiyatlar nedeniyle dışarıda yemek yemek yerine süpermarketlerden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

HARCAMALAR CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Mallorca’daki restoran ve plaj işletmeleri, turist sayısının rekor seviyede olmasına rağmen harcamaların ciddi şekilde düştüğünü bildiriyor. Paseo Mallorca’daki restoranlar derneği başkanı Miguel Carrió, “Palma dolu ama turistler artık eskisi gibi para harcamıyor” diyor. Özellikle dört yıldızlı otellere gecelik 300 € ödeyen ziyaretçilerin dahi bar ve restoranlara uğramadığını, bunun yerine süpermarketten hazır yiyecek alıp otel odalarında veya plajda yediklerini belirtiyor.

Plaj İşletmeleri de Zorda

Durum sadece restoranlarla sınırlı değil. Plaj işletmeleri de gelirlerin ciddi şekilde düştüğünü söylüyorlar.