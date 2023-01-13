Saklıkent Kayak Merkezi Nerede?

Kış tatili düşünenler arasında kayak merkezlerini ziyaret etmek isteyenler de bulunuyor. Türkiye, çok sayıda kayak merkezi var. Meteoroloji de kayak merkezlerini ziyaret etmek isteyenler için kar merkezlerindeki kar kalınlılarını paylaşıyor. Türkiye'de kış turizmi için önemli kayak merkezlerinden biri de Saklıkent Kent Merkezi. Bu makalede Saklıkent Kayak Merkezi ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz.

SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Saklıkent Kayak Merkezi Antalya iline Konyaaltı ilçesine bağlıdır. Saklıkent Kayak Merkezi Konyaaltı Sahili'ne 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerinde yer alır. Antalya bu anlamda hem kayak hem imkanı sunar.

Bakırlıtepe mevkisinde, 1971'de kurulan kayak merkezi, yabancı turistler kadar, Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilcilerin de ilgisini çekiyor. Kara yoluyla kısa bir yolculuğun ardından kayak merkezine ulaşan tatilciler; acemi, orta seviye ve profesyoneller için hazırlanan pistlerde kayak, snowboard ve kızak yapabiliyor.

Antalya Valiliği'nin internet sitesinde Saklıkent ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

Torosların Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağ kuzey yamacına kurulmuş 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan bir kayak kompleksidir.



Akdeniz`e ve Ekvator`a en yakın kayak tesislerinden birisi olan Saklıkent kayak merkezinde Aralık 10 – Nisan 10 arasında yaklaşık 120 gün kaliteli kayak imkânı vardır. Özellikle Şubat sonu ve Mart aylarında " Gündüz Kayak, öğleden sonra deniz" sloganı ile öne çıkan Saklıkent kayak merkezi, Ilıman iklimi sayesinde ülkemizdeki sıcaklığın en yüksek olduğu kayak merkezidir. Güneşli gün sayısı sezon boyunca 50-60 günü bulur. Saklıkent kayak merkezinde Ortalama kar kalınlığı 100 – 200 cm olup, zirvede zaman zaman 4 metreyi bulur.

SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ'NİN YOLU NASIL? NASIL GİDİLİR?

Peki, Saklıkent Kayak Merkezi'nin yolu nasıl? Konyaaltı Kaymakamlığı'nın sitesinde bu konuda şu bilgiler veriliyor:

50 km’lik Antalya-Saklıkent yolunun 11. km’si (Antalya-Doyran köyü çıkışı) asfalttır. Şehir merkezinden tesise otobüs, taksi ya da otellerin servis araçlarıyla bir saatte ulaşılmaktadır.

2550 m. yükseklikteki Bubi Dağında, kayak alanları 2000-2400 m. yükseklikler arasındadır.

OCAK 2023 TELESİYEJ /T.BAR/BABY LİFT ÜCRETLERİ

-5 ÇIKIŞ 300TL + 50 TLDEPOZİT

-10 ÇIKIŞ 500TL + 50 TL DERPOZİT

-25 ÇIKIŞ 1125 TL+ 50 TL DEPOZİT

-40 ÇIKIŞ 1600 TL +50 TL DEPOZİT