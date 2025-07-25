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Serinlemek için yerin 150 metre altına iniyorlar

Çankırı’da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasıyla beraber yıl boyunca 13-15 derece sabit sıcaklığa sahip yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası’nın ziyaretçisi arttı.

25 Temmuz 2025 | 11:50
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2025 | 11:51
Serinlemek için yerin 150 metre altına iniyorlar

Çankırı’da hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı yaz günlerinde vatandaşlar, yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası’nda serinliyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, yıl boyunca 13-15 derece arasında sabit kalan sıcaklığıyla dikkat çeken ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağarada hem serinliyor hem de tarihle iç içe zaman geçiriyor.

Termometreler 40 dereceyi aştı: Vatandaşlar, serinlemek için yerin 150 metre altına iniyor

Serinlemek için mağarayı tercih ettiğini belirten Ali Softa, "Çankırı’da hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için serinlemek amacıyla Tuz Mağarası’na geliyoruz. Burası, yerin 150 metre altında olduğu için oldukça serin bir yer. Yaz aylarında adeta buzdolabı gibi bizi serinletiyor. Aşırı sıcaklardan bunaldığımda buraya geliyorum. Gerçekten çok serin ve çok güzel bir yer. Gezilecek, görülecek alanları da var. Şehirde soğuk su içince hasta oluyoruz ama burada doğal bir serinlik olduğu için hiçbir zararı olmuyor. Hem serinliyoruz hem de tarihi güzelliklere tanıklık etmiş oluyoruz" dedi.

Termometreler 40 dereceyi aştı: Vatandaşlar, serinlemek için yerin 150 metre altına iniyor

 

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