Turizm sektörü, pandemide 2. Dünya Savaşı’ndan da kötü bir yıl geçirdi. 2020’yi yüzde 70 daralma ile kapatan sektörün salgın sonrasında ‘V çıkışı’ yapması bekleniyor.

Turizm gelirinin 2021’de 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Dünyada ve Türkiye’de pandemi nedeniyle en büyük yarayı alan sektörlerin başında turizm geliyor.

2019’da 51,7 milyon turist ile 34,5 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, 2020’de 60 milyon turist ve 40 milyar dolar turizm geliri hedeflemişti.

Pandemide turizmin başkenti Antalya’daki tesislerin yüzde 40’ı, İstanbul’dakilerin ise sadece yüzde 15’i açıldı. Hedefler de yüzde 70’lik kayıpla 12-15 milyon turist ve 8-10 milyar dolarlık turizm geliri olarak revize edildi.

Krizler konusunda çok deneyimli olan Türkiye, turizmde hızlı aksiyon alarak Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı hayata geçirip bu süreçte rakiplerinden pozitif olarak ayrıştı.

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