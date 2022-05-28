Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2022 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı- FEE’nin 2022 Mavi Bayrak ödüllerine göre, geçen yıl 519 olan ödüllü plaj sayısını, bu sene 531’e yükselten Türkiye’de 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Peki, Türkiye’nin mavi bayraklı plajları hangileri? İşte detaylar ve Türkiye’nin mavi bayraklı plajları güncel listesi 2022…

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya 3’üncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor. Türkiye’nin arkasından 4. sırada İtalya ve 5. sırada Fransa geliyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISINDA ANTALYA İLK SIRADA

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 229’a, Muğla’da 111’e, Mersin’de 11’e, Kırklareli ve Sakarya’da 2’ye yükseldi. İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van’da ise geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya’daki Lara 1 ve Lara 2, Manavgat, Beldibi ve Çamyuva halk plajları ile Muğla’nın Marmaris ilçesindeki İçmeler halk plajı, bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

İZNİK GÖLÜ’NDEKİ PLAJA İLK KEZ MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ

Bursa’daki İznik Gölü’nde bulunan İnciraltı Halk Plajı’na da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.

VAN DENİZE KIYI OLMAYAN TEK İL

Van denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il.

İSTANBUL’DA MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR HANGİLERİ?

İstanbul Şile’de 2 plaj da mavi bayraklı plajlar listesinde yer alıyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR LİSTESİ 2022

Peki, Türkiye’nin mavi bayraklı plajları, marinaları hangileri? 2022 yılı Mavi Bayrak Ödüllü plaj, marina, bireysel yat ve turizm teknesi listesi için tıklayın

MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ NELER?

Mavi Bayraklı plajlar 33 önemli kritere sahip. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterlerden bazıları.