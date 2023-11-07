ARA
Bist 100
7844,8
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,5071
0,0439%
Dolar/TL
Euro/TL
30,4655
-0,1028%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0687
-0,0692%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1802,57
-0,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış

Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış

Yeni bir rapor, uçakta diğer yolcuları rahatsız eden davranışları listeliyor ve “Uçakta ne yaparsanız yapın, muhtemelen başka bir yolcuyu rahatsız ediyorsunuz” diyor.

07 Kasım 2023 | 23:27
0
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış

Veri şirketi Morning Consult tarafından perşembe günü yayınlanan raporda, uçuşlardaki çeşitli davranış türleri incelendi ve çoğu yolcunun biri hariç hepsinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Raporu yazan Morning Consult seyahat ve konaklama analisti Lindsey Roeschke, “Hava yollarındaki yazılı olmayan kurallar ihlal edildiğinde, bu durum çatışmalara yol açabilir” diyor.

UÇAKTAKİ EN İTİCİ DAVRANIŞLAR

1-Rapora göre, uçuş sırasındaki en rahatsız edici bulunan davranış kişisel alanın işgal edilmesi. İster kol dayanağı, ister bacak alanı ve ister yolcu koltuklarını ayıran görünmez sınırı geçmek olsun ankete katılanların yaklaşık yüzde 77′si bundan “rahatsız olduklarını”, yüzde 51′i ise ”çok rahatsız olduklarını” söylüyor.
2-2.200′den fazla Amerikalının katıldığı ankete göre ikinci sırada ayakkabı çıkarma, tırnak kesme gibi hijyenik olmayan davranışlar yer alıyor.
3-Görünür şekilde hasta olan yolcular da üçüncü sırada yer alıyor. Çünkü Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar uçuş bittikten çok sonra bile yolcuları etkileyebiliyor.

ÖNÜNDEKİ KİŞİYİ BEKLEMEDEN İNMEYE ÇALIŞANLAR

4.Rahatsız edici davranışlar arasında kulaklık takmadan yüksek sesle bir şeyler dinlemek de var.
5-Çalışmaya katılanların 5. sırada saydıkları madde gözle görülük sarhoşluk olmuş.
6-Önündeki kişiyi beklemeden uçaktan inmeye çalışanlar oldukça rahatsız edici bulunuyor. (Yüzde 67)
7.Aynı şekilde uçağa binerken koridoru kapatan yolcular da rahatsız edici bulunmuş. (Yüzde 66). Makaleye göre sırt çantası takan yolcuların oturan insanların yüzlerine çarpmayı önlemek için uçaktan inerken ve binerken çantalarını öne doğru takmaları da önerilmiş.
8-Kokan yiyecekler yiyen yolcular da çok rahatsız edici bulunmuş.
9.Amerikalı gezginlerin %62′si, kısa ve orta uzunluktaki gündüz uçuşlarında yolcuların koltuklarını yatırmalarından rahatsız olduklarını söylemiş.
10.Listede 10. sırada bağıran/ağlayan bebekler yer almış. Raporda, ebeveynler çocuklarını sakinleştirmek için ellerinden geleni yaparken çoğu yolcunun ağlayan bebekleri ve yaramazlık yapan çocukları görmezden geldiği belirtiliyor. Yani yolcular bu konuda hoşgörülü davranıyor. Yine de ankete katılanların yaklaşık %57′si, eğer varsa, uçağın çocuksuz bir bölümünde uçmak istediklerini ifade etmiş. 
11-Koltuk değiştirmeye öneren yolcular da rahatsız edici bulunuyor

UÇAKTAKİ SİNİRLİLİK YAŞLA BERABER ARTIYOR

Morning Consult’un raporu aynı zamanda uçaklardaki sinirliliğin yaşla birlikte arttığını gösteriyor. Şu anda yaklaşık 11 ila 26 yaşlarında olan Z kuşağı, biri hariç tüm davranışlardan en az rahatsız olan kuşak. Roeschke "Z kuşağı çoğu davranıştan daha az rahatsız oluyor. Ancak koltuk değiştirmek istiyorsanız bir X Kuşağı bulun" diyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1802,57 -0,07%
  • ALTIN ONS 1966,78 -0,11%
  • BIST 100 7844,8 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5071 0,0439%
  • EURO/TURK LIRASI 30,4655 -0,1028%
  • EURO/USD 1,0687 -0,0692%
  • INGILIZ STERLINI 1,22772 -0,13137%
  • JAPON YENI 150,659 0,143%
  • KANADA DOLARI 1,37792 0,09989%
  • RUS RUBLESI 92,36 0,2823%
Günün En Çok Okunanları
1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
Renault ve Dacia'daki Kasım 2023 kampanyası duyuruldu
GERİ
İLERİ
1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) ne zaman borsada işlem görecek?
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Kasko ve sigortada elektrikli araçlardaki farklar neler?
Opel Kasım 2023 kampanyasını duyurdu
Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL