Uçak yolculuğunun yazılı olmayan kuralları: En rahatsız edici 3 davranış

Veri şirketi Morning Consult tarafından perşembe günü yayınlanan raporda, uçuşlardaki çeşitli davranış türleri incelendi ve çoğu yolcunun biri hariç hepsinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Raporu yazan Morning Consult seyahat ve konaklama analisti Lindsey Roeschke, “Hava yollarındaki yazılı olmayan kurallar ihlal edildiğinde, bu durum çatışmalara yol açabilir” diyor.

UÇAKTAKİ EN İTİCİ DAVRANIŞLAR

1-Rapora göre, uçuş sırasındaki en rahatsız edici bulunan davranış kişisel alanın işgal edilmesi. İster kol dayanağı, ister bacak alanı ve ister yolcu koltuklarını ayıran görünmez sınırı geçmek olsun ankete katılanların yaklaşık yüzde 77′si bundan “rahatsız olduklarını”, yüzde 51′i ise ”çok rahatsız olduklarını” söylüyor.

2-2.200′den fazla Amerikalının katıldığı ankete göre ikinci sırada ayakkabı çıkarma, tırnak kesme gibi hijyenik olmayan davranışlar yer alıyor.

3-Görünür şekilde hasta olan yolcular da üçüncü sırada yer alıyor. Çünkü Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar uçuş bittikten çok sonra bile yolcuları etkileyebiliyor.

ÖNÜNDEKİ KİŞİYİ BEKLEMEDEN İNMEYE ÇALIŞANLAR



4.Rahatsız edici davranışlar arasında kulaklık takmadan yüksek sesle bir şeyler dinlemek de var.

5-Çalışmaya katılanların 5. sırada saydıkları madde gözle görülük sarhoşluk olmuş.

6-Önündeki kişiyi beklemeden uçaktan inmeye çalışanlar oldukça rahatsız edici bulunuyor. (Yüzde 67)

7.Aynı şekilde uçağa binerken koridoru kapatan yolcular da rahatsız edici bulunmuş. (Yüzde 66). Makaleye göre sırt çantası takan yolcuların oturan insanların yüzlerine çarpmayı önlemek için uçaktan inerken ve binerken çantalarını öne doğru takmaları da önerilmiş.

8-Kokan yiyecekler yiyen yolcular da çok rahatsız edici bulunmuş.

9.Amerikalı gezginlerin %62′si, kısa ve orta uzunluktaki gündüz uçuşlarında yolcuların koltuklarını yatırmalarından rahatsız olduklarını söylemiş.

10.Listede 10. sırada bağıran/ağlayan bebekler yer almış. Raporda, ebeveynler çocuklarını sakinleştirmek için ellerinden geleni yaparken çoğu yolcunun ağlayan bebekleri ve yaramazlık yapan çocukları görmezden geldiği belirtiliyor. Yani yolcular bu konuda hoşgörülü davranıyor. Yine de ankete katılanların yaklaşık %57′si, eğer varsa, uçağın çocuksuz bir bölümünde uçmak istediklerini ifade etmiş.

11-Koltuk değiştirmeye öneren yolcular da rahatsız edici bulunuyor

UÇAKTAKİ SİNİRLİLİK YAŞLA BERABER ARTIYOR

Morning Consult’un raporu aynı zamanda uçaklardaki sinirliliğin yaşla birlikte arttığını gösteriyor. Şu anda yaklaşık 11 ila 26 yaşlarında olan Z kuşağı, biri hariç tüm davranışlardan en az rahatsız olan kuşak. Roeschke "Z kuşağı çoğu davranıştan daha az rahatsız oluyor. Ancak koltuk değiştirmek istiyorsanız bir X Kuşağı bulun" diyor.