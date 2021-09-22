Çalışanlar tarafından merak edilen ücretler arasında AGİ de var. Peki 2021 AGİ ücreti ne kadar? İşte AGİ ücretleri ve tablosu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları… Öncelikle AGİ nedir? “2008 yılından beri uygulanan “Asgari Geçim İndirimi” kısaca “AGİ” olarak biliniyor. Çalışanın ücretinden kesilecek gelir vergisinden, kendisi, eşi ve çocukları için her yıl belirlenen tutarlarda indirim yapılması esasına dayanıyor. AGİ uygulaması sayesinde ücretten kesilen vergi azaldığı, bazen de sıfırlandığı için çalışanın net ücreti, asgari geçim indirimi kadar artmış oluyor” (Bkz:AGİ)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Asgari geçim indiriminden yararlanabilenlerin listesi şöyledir:

• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Asgari geçim indiriminden yararlanamayanlar ise şöyle:

• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı

Bunlar;

a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)

• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

2021 AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU)

BEKAR 268,31 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 321,98 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 362,22 EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 402,47 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU* 456,13 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 268,31 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 308,56 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 348,81 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 402,47 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 429,30 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU* 456,13

ASGARİ ÜCRET ETKİLİ

Asgari ücret maaşın yanı sıra mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından önemli bir ölçüt. Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem asgari ücretteki değişimlerden etkileniyor.