2. el premium otomobil ihalesinde, teklif verme usulüyle toplamda değeri 23 milyon lirayı bulan 25 adet ikinci el premium otomobil...Daha fazla oku
ABF'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ocak ile biten haftada beklenmedik artışla 286 bine çıkarak Ekim 2021'den...
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tedarik darboğazlarının hafiflemesiyle bu yıl kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini söyledi....
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak bunun sonucunun Rusya için "felaket" olacağını açıkladı. ABD Başkanı Joe...
İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA), ABD'de 5G teknolojisine geçilmesi sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bu ülke bağlantılı bazı uçuşların...
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