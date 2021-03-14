Capital ve Ekonomist dergilerinin yeni webinar serisi New Future’ın ilk etkinliği Akbank ana sponsorluğunda, Samsung co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın açılış konuşmasıyla başlayan New Future etkinliğinde iki panel izleyenlerle buluştu.

Dijital Tüketicinin Yeni Gerçekleri adlı ilk panelde, pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları ve eğilimleri tartışılacak. Ayrıca geleceğe ilişkin senaryoların da değerlendirildiği panelde, Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Migros Büyük Mağazacılık Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bartın, LC Waikiki Yurt İçi E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Capital Dergisi Yazıişleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel yaptı.

Etkinliğin ikinci paneli Mobil ve İnovasyonda Yeni Gerçekler başlığıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğü Bigumigu.com kurucusu ve yeni teknolojiler/trend uzmanı Yalçın Pembecioğlu’nun üstlendiği panelde, Shift&Delete Kurucusu Hakkı Alkan, Armut.com Kurucusu Erol Değim, Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur ise konuşmacı olarak yer aldı.